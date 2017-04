Chile: te roban las tarjetas en las tiendas y las usan antes de que las denuncies

Las masivas "fugas" a Chile para realizar compras trajo aparejado el incremento de robos que sufren a diario los argentinos en ese país. El dato novedoso es la incorporación de un nuevo método de hurto que les ha acostado a algunos turistas mendocinos hasta diez mil pesos.

La técnicas de la delincuencia va mutando y modificando su modus operandi a la hora de sorprender a las víctimas y despistar a las autoridades. En este caso, se trata de una metodología de robo silencioso que consiste en la extracción de la billetera del, por lo general, ruidoso y despreocupado argentino. Asimismo, el ligar elegido para hacerse con las tarjetas de la víctima es dentro de las mismas tiendas o mall.

Una vez que los plásticos están en manos del ladrón, éste los utiliza rápidamente para realizar compras en el mismo local, presumiblemente en complicidad con algún empleado.

Ell turista suele percatarse del hurto tiempo después del hecho y al hacer la denuncia ante las entidades bancarias para que se anules los plásticos, las compras ya fueron realizadas, por lo que, en algunos casos, la entidad bancaria no da de baja la operación y es cobrada al damnificado.

Perjudicados

Tal es el caso de la psicóloga Natalia B., de Las Heras, quien viajó a Chile el último fin de semana largo –viernes 24 de marzo– junto a su familia. Mientras recorrían las tiendan del conocido mall Costanera Center, ubicado en Providencia, Santiago, una persona abrió su mochila y extrajo la billetera de su esposo. Cuando la mendocina percibió lo ocurrido, ya era tarde y sus tarjetas de crédito ya habían sido utilizadas.

“Cuando me di cuenta del robo llamé al consulado argentino en Santiago. Como el hecho sucedió un viernes a la tarde-noche y los que estaban en mi misma situación eran muchos, tuvieron que abrir el sábado (ese día está cerrado). Allí, le hicieron el pasaporte provisorio a mi marido y volvimos a Mendoza. El problema fue cuando me avisaron que a minutos del robo me consumieron de las tarjetas quinientos dólares (7.800 pesos argentinos)”, narró Natalia.

La mujer ahora tendrá que esperar la respuesta de la entidad bancaria sobre su descargo por "desconocimiento de compra". Esa especie de "apelación" por algo que no se compró, puede o no ser aceptada, ya que el gasto se produjo horas antes de que se radicara la denuncia.

Qué dicen las autoridades de Cancillería

Esta ola de robos que afecta a los argentinos no pasa desapercibida en los consulados argentinos en Chile, desde donde afirmaron que por día se entregan alrededor de 8 a 12 pasaportes provisorios para volver al país como consecuencia de los robos.

“Como estamos al tanto del incremento de esta situación (por los hurtos), nos reunimos con Carabineros y la PDI (Policías de Investigaciones de Chile) para que se ocupen del tema y estén más atentos a los turistas”, afirmó el cónsul argentino en Santiago, Rodolfo Norton.

El funcionario informó que entre los turistas asaltados en el vecino país, los argentinos junto a los brasileños son los preferidos de los ladrones. Este dato se ve reflejado en la cantidad de pasaportes provisorios entregados en el 2016: un total de 1.600 contra 750 sólo en enero y febrero de este año.

“Una de las causas es que el argentino llega a Chile pensando que la seguridad es mejor que la de nuestro país, se descuida y luego les roban”, aclaró Norton, y agregó: “Hay gente que se viste para trabajar de ladrón”, en referencia a las declaraciones de los damnificados que aseguran que los que les han robado tienen "buena presencia".

Para tener en cuenta

-En caso de robo o pérdida del DNI, pasaporte o tarjeta migratoria de la PDI: el argentino no podrá regresar al país sólo con la denuncia policial, deberá presentarse en el Consulado (hay sedes en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas) para documentarse.

-Precio del pasaporte provisorio: es de 30 dólares (468 pesos argentinos). Una vez emitido tiene una vigencia de 60 días y puede ser utilizado una única vez. En caso de que a la víctima le hayan robado, además de la documentación, su dinero, la emisión del mismo es gratuito. Esto último se dispuso en enero pasado debido al incremento de robos a argentinos.

-La apertura del consulado en días no hábiles, es decir sábados y domingos, tiene un costo adicional de 40 dólares (624 pesos argentinos). En caso que la persona constate que no tiene dinero para abonarlo también se le realiza el trámite de forma gratuita.

-En caso de emergencia el argentino podrá llamar al consulado en Santiago al (+56 2) 25822606 , o bien dirigirse a la avenida Vicuña Mackenna 41, de dicha región.

Recomendaciones de los consulados argentinos en Chile

-No viaje con gran cantidad de dinero en efectivo

-No descuidar equipaje u objetos de valor en particular en aeropuertos o lugares de gran afluencia de público, tampoco dejarlos en el vehículo.

-No circular de noche o por lugares oscuros alejados o poco transitados, detenerse sólo en lugares públicos o iluminados y frecuentados por otros viajeros.

-Nunca trasportar efectos de terceros y menos aun al cruzar la frontera.

-Contar con teléfonos de familiares o amigos en la República para comunicarse en caso de ser necesario, así como informar a estos últimos los sitios a visitar.

-Llevar por separado los datos de las tarjetas de crédito y de los teléfonos donde denunciar su hurto o extravío.

-Es importante contar con moneda local o divisas para evitar problemas con el cambio.