Video: estos jubilados arrasan con su baile de rock

El baile no entiende de edades, todo está en el espíritu. Eso es lo que piensan el matrimonio de jubilados que están enamorando en la red con su forma de mover el esqueleto a ritmo de rock. Dietmar (70 años) y Nellia Ehrentraut (64) son la sensación en las pistas de baile de Durmersheim (Alemania).

A pesar de su avanzada edad bailan mejor que muchos jóvenes. Hace unas semanas participaron en una competición de baile para veteranos en Landshut (Baviera) e impresionaron mucho a los presentes. Tanto que algunos de ellos grabaron la actuación en vídeo y empezaron a compartirla en redes sociales como YouTube o Facebook. Precisamente en esta última plataforma el vídeo tiene más de 62 millones de reproducciones.

La pareja demuestra gran coordinación en su baile, donde no pierden el compás en ningún momento y hasta se atreven con algunas acrobacias. Algo impropio de personas de esta edad, pero ellos se habían preparado a la perfección el concurso y lo dieron todo con la canción Down the road apiece, de The Refreshments.