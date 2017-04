El gobernador tucumano, posando en un centro de evacuados

“Correte que no salgo en el video”, así se bautizó en las redes sociales la grabación donde se ve al gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, intentandp figurar en un centro de evacuados.

En la grabación se ve como el mandatario peronista toma del brazo a una mujer para sacarla del medio, ya que se había interpuesto entre él y las cámaras que lo estaban filmando en su visita a uno de los centros que se habilitó tras las inundaciones.

Tras la difusión de las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, las críticas al ex ministro de Salud de Cristina Kirchner no se hicieron esperar. En Twitter compararon el acto fallido de Manzur con el escándalo que protagonizó en 2015 la esposa del ex gobernador José Alperovich, Beatriz Rojkés, cuando trató de "vago de miércoles" a un evacuado que le reclamaba por la falta de asistencia del Estado.

Estamos hablando con cada una de las personas afectadas por el temporal. Vamos a ayudarlos a recuperar todo lo perdido. pic.twitter.com/DsrUq1SUD2 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 1 de abril de 2017