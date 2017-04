Lucho Avilés volvió con “Indiscreciones”, y quejas

Lucho Avilés volvió a la televisión con “Indiscreciones”, su clásico programa de espectáculos. “El Pionero” debutó este lunes en la pantalla de CN23.

Cinco años después de la abrupta finalización de su ciclo Convicciones, en medio de un escándalo con sus panelistas, Lucho “El Pionero”, volvió a la televisión con su mítico “Indiscreciones”.

En su primer programa, el conductor estuvo acompañado por los periodistas Pablo Montagna y Daniela Bruno.

El controvertido periodista arrancó su programa con una queja. “Hay un problema. El problema es que yo no puedo hablar hoy de Alfredo Alcón, ni de Maria Rosa Gallo, Virginia Lago o Rodolfo Bebán. No. Hoy, hay que hablar de Laurita Fernández, Fede Bal, y no es lo mismo”, dijo.

Luego siguió, indignado: “Honestamente, yo me siento como el séptimo marido de Liz Taylor. Sé lo que tengo que hacer, pero dudo que resulte interesante”, cerró para luego presentar a sus panelistas del día.

