Argentino murió al caer de un segundo piso en un aeropuerto de Brasil

Un argentino residente en Brasil murió al caer desde el segundo piso del aeropuerto de la ciudad brasileña de Porto Alegre. Su esposa resultó herida en el mismo episodio. La policía investiga desde las últimas horas si se trató de un accidente o de un suicidio.

Sergio Javier Millino tenía 33 años y perdió la vida en el acto en la pista externa de acceso al terminal 1 del aeropuerto internacional Salgado Filho. Su mujer, Melody Solange Yacubowski, también de 33 años, sufrió fracturas en una pierna y está internada en el hospital Cristo Redentor de Porto Alegre.

“Las imágenes no son nítidas y no sabemos si el hombre se arrojó o se cayó accidentalmente. Ella cayó enseguida al parecer cuando intentaba agarrarlo. Pero lo que podemos decir es que la hipótesis de homicidio está descartada", le dijo a la prensa el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, Joao César Nazário.

El comisario agregó que ambos tenían residencia en Porto Alegre y que cuentan con visa temporal para residir en Brasil desde hace al menos cuatro años. Se desconoce por qué estaban en el aeropuerto. "Estaban tan sólo con una maleta de mano. Vamos a conversar con la mujer para intentar aclarar todo pero tenemos que esperar porque está en estado de choque", agregó el comisario.

