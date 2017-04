Bebé con piel de cristal: "No puedo abrazarlo como hacen todas las mamás"

"Cuando está en su cuna y te mira sentís que morís y en ese mismo segundo volvés a nacer. No puedo abrazarlo como hacen todas las mamás con su bebé ni darle la teta, pero le hablo, le canto canciones", confiesa Analía Acosta, la mamá de Francisco. Un bebé con piel de cristal de 25 días de vida que ha conmovido a Mendoza.

Desde que confirmaron el diagnóstico: epidermolisis ampollar- un tipo de piel de cristal- se ha iniciado una campaña solidaria para ayudar a la familia que no cuenta con obra social. Se trata de una enfermedad crónica donde aparecen ampollas en la piel que requieren cuidados diarios.

"Para curarlo, dos veces por día, gastamos muchas vendas, gasas, solución fisiológica, guantes, la crema mupirocina que cuesta 200 el pote de 15 g. (se gasta una por curación), además de vaselina sólida", dio cuenta la mamá, haciendo referencia al único tratamiento posible y que hoy requiere su bebé.

Analía y Paulo junto a Francisco

Como no puede ser amamantado, se alimenta a través de mamadera con leche Nutrilon. Además debe usar pañales premium- de los hipoalergénicos para evitar paspaduras y ropa 100% de algodón.

Por causa de esas lesiones, los niños con epidermólisis son susceptibles de presentar mayor incidencia de infecciones, retraso en el crecimiento y desnutrición. Por eso se los conoce como "niños mariposa" o "niños piel de cristal".

Francisco es un bebé despierto para el tiempo de vida que tiene. Escucha todo, observa todo en su curiosidad y se calma cuando es arrullado por sus padres. La vulnerabilidad que padece queda expuesta con sus brazos y pies vendados que ocultan las llagas, que también se encuentran en su espalda y boca. Esta última es la más complicada debido que se puede extender al esófago y al estómago.

El objetivo es llevarlo a Buenos Aires para que lo atienda la doctora Graciela Manzur del servicio de dermatología del hospital de niños Ricardo Gutiérrez. "Es una enfermedad que no tiene cura pero se puede mejorar su calidad de vida", explica. Pero esto será posible en dos o tres meses cuando se estabilice el pequeño.

El sueño de ser padres y el desafío de la vida

Analia y Paulo están hace 4 años juntos, este bebé cumplía su sueño de ser padres por primera vez juntos, luego de la pérdida de otros embarazos. Durante los 9 meses de gestación nada hacía sospechar la enfermedad.

Francisco vio la luz el 9 de marzo por cesárea en la clínica Santa Clara. Esta operación quirúrgica fue la que por obra del destino le salvó la vida, ya que si hubiese nacido por parto natural, "hubiese nacido sin piel y fallecido", señala Analía.

Como Paulo Olguín quedó se quedó sin trabajo en octubre del 2016, para ser atendidos en la clínica privada donde trabaja su obstetra de cabecera debieron abonar 13.800 pesos, 12.500 por la cesárea y 1.300 de la habitación.

Al notar los doctores que "algo en el bebé no estaba bien", fue internado inmediatamente en neonatología. Allí permaneció dos días en una cuna para tratar las extraña infección en la piel con la que había nacido el bebé en sus manos y pies.



Los padres indican que los médicos le dieron el alta el 13 de marzo diciéndoles: "No sabemos qué hacerle, tu bebé está bien". Así se llevaron al pequeño a su casa con las heridas expuestas. Al otro día comenzó a tener fiebre y decidieron consultar con el doctor Polimeni en Las Heras.

El profesional es el que firmó la internación inmediata en el hospital Notti donde le reventaron las ampollas, lo lavaron y comenzaron un tratamiento con antibióticos. Fue allí donde escucharon por primera vez el término "piel de cristal".

Tras la biopsia se confirmó la sospecha y comenzaron a interiorizarse sobre el tema y, sobre todo, cómo atender a Francisco.

La herencia

La epidermolisis es una enfermedad genética. La mayoría de las personas con EB heredan esta enfermedad a través de los genes que vienen de sus padres. Los genes están localizados en el núcleo de las células del cuerpo y se encargan de múltiples tareas, incluyendo la producción de las proteínas de la piel.

Hay más de 10 genes involucrados y, dependiendo de cuál esté alterado, se van a manifestar las distintas formas de la EB.

Analía padece la enfermedad en un grado leve. Tiene picazón en la piel y enrojecimiento. Pero nunca se lo atribuyó a nada específico.

"Es mi primer hijo, el sueño de mi vida, pero me sentí culplable. No hubiese traído al mundo un hijo para que sufra. No sabía que yo tenía esta enfermedad, por eso le dedico toda mi existencia", confiesa la mamá que tras la confirmación del diagnóstico de su bebé descubrieron que ella era la portadora de una enfermedad que desconocía.

Ayuda en camino

Desde que se dio a conocer la noticia, la ministra de salud Claudia Najul visitó a los padres y le ofreció asistencia. Ahora Paulo cuenta con la promesa de una "manutención familiar" , una ayuda económica para destinar a necesidades básicas.

Paulo Olguín aclara que la ayuda la reciben en su hogar y en una cuenta habilitada a su nombre en el banco Santander Río con cbu 0720361788000035744690. "Existen personas malas de corazón que están aprovechando nuestra necesidad para pedir plata en la calle y descuentos en las farmacias. No somos de este tipo de gente".

Y concluyó: "Lo que tiene Fran es de por vida, si tuviéramos otras necesidades o si la ayuda del gobierno bastase para nosotros, donaremos todo al Notti y se los haremos saber" .