Volver al futuro: las selfies, antes de que existieran

Hipsters de las selfies

Todas las generaciones se jactan de ser mejores que las demás, de haber inventado algo definitivo, de tener -digamos- la posta. A cada cual con sus modestos méritos, pero pensamos por un momento que la nuestra habría sido la creadora de un estilo para sacarnos fotos: las selfies.

Usada por primera vez en un blog en 2002, la palabra selfie designa la foto que se saca a uno mismo, y su explosión como palabra y como fenómeno le valieron incluso que en el 2013 el diccionario de Oxford la distinguiera como “palabra del año”.

El fenómeno tiene técnicas para conseguir los mejores efectos, herramientas, una canción, el día de la selfie en Estados Unidos (21 de Junio), un hashtag cada año al tope de los más usados en Instagram, Twitter y Facebook e innumerables ejemplos célebres y anónimos.

Sin embargo,un repaso breve nos muestra que la “autofoto” es menos actual de lo que suponemos. Parece que, a través de la historia de la fotografía, profesionales y entusiastas se estuvieron sacando selfies, sólo que no teníamos una palabra que las designara.

El de la foto se llamaba Robert Cornelius y -ahora que tenemos cómo llamarla- en 1839 se tomó la que sería la primer selfie de la historia.

Esta señora de la que no quedaron datos pero sí su práctica frente a la cámara, alrededor del 1900:

Sin palito de la selfie pero con gran efecto, Joseph Byron -fundador de un estudio fotográfico de Nueva York- hizo la suya en 1909.

La Duquesa Anastasia de Rusia se tomó esta foto en 1914 (al igual de la de Corneluis podríamos decir que según el criterio actual, son selfies exitosas):

El astronauta Buzz Aldrin sacó la primera selfie espacial en 1966:

Un foto periodista, Terry Fincher, se sacó esta en el mismo año, con la cámara atada a su pie mientras se tiraba en paracaídas (así que tampoco es novedad eso de sacarse selfies “peligrosas”).

Otras figuras emblemáticas de los 60, los Kennedy tuvieron la suya:

Los Beatles también tienen su registro, de selfies reflejadas en el espejo:

George Harrison tienen varias en sus viajes por la India en los sesenta (la del Taj Majal es incomparable):

Lennon tomó prestada una cámara durante una entrevista y se sacó la siguiente selfie, en la que los espejos lo multiplican al infinito (mostrando que no todas son para duckface):

Y, acá nomás en el 91 estaba pasando esto mismo en Thelma y Louise, sólo que hubo que esperar unas décadas hasta que encontráramos un nombre para lo que hacían con la Polaroid.

Recientemente, Susan Sarandon twitteó una foto junto a Geena Davis, 25 años después de la original proclamando justamente que eran… las inventoras de la selfie.

Inventors of the #selfie at it again. #ThelmaAndLouise

— @SusanSarandon