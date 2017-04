El presidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina "no" puede "aceptar más comportamientos mafiosos" y aseguró que les sacará "el poder a cada uno" de ellos.

El mandatario se hizo eco de la marcha del sábado en favor del Gobierno y resaltó uno de los carteles que vio, que decía "Voté a Macri porque no quiero más mafias" y agregó: "Tiene razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. Están en los sindicatos, en las empresas, en la política, en la Justicia. Por suerte son minoría, pero tenemos que combatirlo".

"No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y el dueño de nuestro futuro, con el derecho de poner palos en la rueda sistemáticamente. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos, porque no construyen futuro, porque les ha ido bien con este modelo que ha acumulado pobreza y no quieren trabajar por los laburantes, por la gente, por el futuro", dijo Macri tras un acto en la Casa Rosada.

Allí estuvieron presentes sindicalistas como Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Omar Lingeri, de Obras Sanitarias, en el marco de la firma de un acuerdo federal por la construcción.

El presidente por otra parte aseguró que respeta la decisión del sindicalismo de hacer un paro el próximo jueves, pero advirtió que "no" la entiende y que "no ayuda en nada en los trabajadores".

En un acto en la Casa Rosada, el mandatario se dirigió directamente a Martínez, presente en el Salón Blanco: "Respeto compañero sindicalista su decisión del día de jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores".

"Lamento que se adhiera al paro, un paro que va a costar más de 15 mil millones de pesos", expresó.

Además Macri afirmó que la "viveza criolla, mal entendida, llevó a que un tercio de la población argentina viva en la pobreza" y dijo que el mundo espera que Argentina encare el "liderazgo" en el Cono sur.

"No se trata de demostrar quién es el más fuerte o el más vivo: la viveza criolla, mal entendida, nos llevó a que un tercio de la población esté en la pobreza. El mundo espera el liderazgo de Argentina en el cono sur", aseguró Macri durante un acto en la Casa Rosada.