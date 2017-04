El paro en los colegios de la UNCuyo enfrenta a los padres de los alumnos

Los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo se sumarán al paro nacional de 72 horas, los días 4, 5 y 6 de abril. En contraposición al reclamo que FADIUNC lleva adelante desde marzo por un aumento salarial del 35%, los padres de los alumnos de la UNCuyo se encuentran preocupados por la cantidad de días sin clases.

A través de un comunicado los padres autoconvocados de los colegios de la Uncuyo demostraron su descontento con la situación actual y rechazaron el paro. "El derecho a huelga que están ejerciendo los docentes de UNCuyo es un abuso de derecho y pasa sobre los derechos básicos de los alumnos a estudiar", dice el escrito.

Y continúa: "Nuestros hijos quieren estudiar, por lo tanto concurrirán a cada establecimiento de la UNCuyo cada día de paro. Estaremos para apoyar a los docentes cuando decidan reclamar sin usar a nuestros hijos, pero no cuenten con que nos quedemos mirando como pisotean el derecho a estudiar de ellos".

En contrapartida, Gabriela Maturano, una madre de una alumna de colegio secundario también envió una carta pero con un mensaje de respaldo al reclamo de los docentes. “El reclamo es justo. Para que mi hija pueda ejercer su derecho a estudiar, primero se tienen que garantizar las condiciones para que ese derecho se cumpla cabalmente”, señaló.

En su misiva la mujer responsabilizó al Estado de la interrupción del derecho a estudiar. “Pedir castigo a las y los docentes que paran, pedir por descuentos de sueldo es marcar una indiferencia con la que no suscribo”.

Por su parte, Francisca Staiti, secretaria adjunta de FADIUNC detalló a medios locales que la mediación con el rector de la Universidad, Daniel Pizzi, fue pedida también por los docentes.

"El pedido nuestro se reitera año a año, no es la primera vez que nosotros les hacemos este pedido al Consejo Superior y al rector. Lo que ha sucedido en estos últimos dos años es que el rector efectivamente ha hecho esa gestión, el año pasado se reunió en dos oportunidades con el ministro Bullrich y este año el jueves o viernes hablo plenaria del Consejo de Rectores y sabemos que más allá de que llevó la resolución del Superior con respecto a acelerar los tiempos de la paritaria, sabemos que también ha hecho gestiones a nivel".

Desde que inició el reclamo el 6 de marzo, los alumnos de los colegios dependientes de la UNCuyo tuvieron 9 días sin clases. A partir del martes, se suman tres días más.

En cuanto a los avances en las negociaciones, Staiti indicó: "Nosotros tenemos paritaria local la próxima semana. Si en la paritaria nacional hubiera un ofrecimiento con una base para poder avanzar, el tema es que lo que es insuficiente es el ofrecimiento nacional no el del rector".

Comunicado de los Padres Autoconvocados de los colegios de la Uncuyo

Los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro... El derecho a huelga que están ejerciendo los docentes de UNCuyo es un abuso de derecho y pasa sobre los derechos básicos de los alumnos a estudiar, nuestros hijos son rehenes de negociaciones casi mafiosas.

Un docente enseña, no aprende a presionar con los tiempos de su alumno, un docente deja conocimientos no un recuerdo amargo de la desvalorización de la educación, necesitamos que los docentes vuelvan, que vuelva el docente de vocación, que vuelva el docente que es consciente que trabando la educación para aumentar su sueldo, traba el avance del país.

Nuestros hijos quieren estudiar, por lo tanto concurrirán a cada establecimiento de la UNCuyo cada día de paro. Estaremos para apoyar a los docentes cuando decidan reclamar sin usar a nuestros hijos, pero no cuenten con que nos quedemos mirando como pisotean el derecho a estudiar de ellos. 4, 5 y 6 de abril no al paro, nos vemos en las aulas.

Carta abierta de otra mamá de un colegio secundario de la UNCuyo

Abro esta carta, en el sentido más profundo de la palabra. Abro una ventana donde se ha cerrado una puerta. La puerta que conecta a una comunidad educativa donde docentes, madres, padres, personal de apoyo y estudiantes se encuentran y resuelven sus problemas tratando de entender qué le pasa a sus semejantes. Qué pasa cuando uno de esos eslabones quiebra la rutina de las clases para hacer un reclamo justo.

Porque empiezo afirmando, desde mi lugar de mamá de una alumna de un colegio secundario de la UNCuyo, que el reclamo es justo. Quizás no me acompañen 900 firmas, pero tengo voz y quiero hacerla oír. Quiero expresar que, para que mi hija pueda ejercer su derecho a estudiar, primero se tienen que garantizar las condiciones para que ese derecho se cumpla cabalmente. En esas condiciones está inscrita la situación de las y los docentes que le brindan esa educación. Que estén bien pagos, que gocen de beneficios sociales, que puedan acceder a capacitaciones gratuitas, que el paraguas del Estado no los cubra a medias. Y digo el Estado porque él es el principal responsable de que nuestros hijos vean interrumpido cotidianamente su derecho a estudiar. Es el Estado quien le niega a la comunidad docente el acceso a paritarias, tal como lo explicita la Ley de Financiamiento Educativo.

Pedir castigo a las y los docentes que paran, pedir por descuentos de sueldo es marcar una indiferencia con la que no suscribo. ¿Qué más pedimos a la docencia argentina? ¿En qué contextos están formándose nuestras hijas e hijos? ¿Queremos educación pública con prácticas de gestión privada? Porque hay que reconocer de una vez por todas que en este tironeo hay una realidad, y es que en los colegios de gestión privada no hay paro porque hay miedo. Miedo a perder la fuente laboral.

Hacer cumplir un derecho justo avasallando otro derecho justo, no es algo que yo quisiera que mi hija registrara en su cuaderno de aprendizajes. Si no somos capaces de preguntarnos a nosotros mismos para qué enviamos a nuestras hijas e hijos a la escuela pública. Si no somos capaces de preguntarles directamente a los profes por qué están parando, cuál es su situación, en qué condiciones enseñan, cómo les impacta que las familias de sus estudiantes estén pidiendo que bajen la cabeza y vuelvan al aula a «enseñar» porque no nos importa otra cosa más que nuestros hijos “tengan clases”, entonces nosotros tampoco estamos garantizándoles el derecho a educarse.

Si abrimos un diario y leemos el titular “Padres vs. docentes”, ¿qué lectura debemos hacer? ¿Hasta ahí nomás llega el conflicto? Evidentemente no. ¿Quiero que mis docentes vuelvan a darle clases a mi hija? Sí, lo quiero. ¿A cualquier precio? De ninguna manera. Quiero condiciones laborales dignas para ellos. Porque la Ley de Educación también dice que el Estado debe “brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”.

Los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo son colegios públicos. Algunos dicen que quizás en ellos esté la mejor educación pública de Mendoza. Esto quizás sea un mito o sea cierto, esos números no los tengo. Pero sí tengo claro que mi hija, junto a su familia, eligió uno de estos colegios porque aún mantienen un aura de valores, calidad, proyectos que serían deseables para cualquier escuela pública. Por esta razón es que creo que solucionar el paro docente implica solucionar la situación de fondo. Que se llame a paritarias y que se acuerde un salario justo y condiciones dignas de trabajo.

Si para ciertos padres y madres “solucionar el paro” implica traer a los docentes de las orejas a las aulas y que nuestras hijas e hijos “tengan clases”, olvidándonos que sus profes también necesitan llegar a fin de mes, es que no hemos entendido nada. Y ese «no entender nada» implica también que no estamos entendiendo los esfuerzos que maestras y profesores de la educación pública hacen para mantenerse a diario y para mantener un nivel digno de enseñanza

en las condiciones que pueden. Trabajar en diferentes escuelas, mañana y tarde. Hacer planificaciones en fines de semana. Corregir tareas y exámenes fuera de horario…

No. No es ese el mundo del que yo quiero que mi hija sea parte. No quiero que aprenda en un aula donde sus docentes fueron obligados a silenciar su reclamo, a bajar la cabeza, para cumplir con su derecho a la educación. Si suscribo ese reclamo le voy a estar dando la peor enseñanza, la del individualismo, la del egoísmo del “yo quiero que mi hija estudie y lo demás no importa nada”. No voy a cargarla con esa responsabilidad, no le corresponde.

Confío en que la pelea que embarca a las y los docentes de nuestros colegios recibirá el fruto que merece, el de la dignificación de su tarea. Quiero que en el futuro, cuando mi hija recuerde su paso por esas aulas, también su memoria rescate la lucha que sus docentes dieron, no solo en pos de un salario digno sino también para mantener el ideal de una escuela pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad.

Gabriela Maturano

DNI 21369470