La apertura "cumbia villera" de Strokes en el Lollapalooza

The Strokes fue el grupo encargado de cerrar el Lollapalooza en Argentina.

La noche del pasado sábado 1 de abril, la banda originaria de Nueva York hizo gritar y saltar al público con sus éxitos "Last Nite", "You Only Live Once" y "Reptilia".

Y fue precisamente con ese último tema que desataron todo el entusiasmo. Al iniciar la canción decidieron salir de lo tradicional y adaptarla a tonos más latinoamericanos, interpretándola en una versión correspondiente a la conocida "cumbia villera"

​El tema en cuestión es "Reptilia"

La versión que hicieron en el Hipódromo de San Isidro.