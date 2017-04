"Hasta acá hemos llegado, amigos": Chapu Nocioni anunció su retiro

Andrés Nocioni (37 años) anunció su intención de retirarse una vez concluya la temporada con el Real Madrid. Lo hizo con una imperdible carta que publicó en las redes sociales.

Hola a todos! He tomado una decisión sobre la temporada que viene, acá está: pic.twitter.com/BeREGequye — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 3 de abril de 2017

El "Chapu" pone así punto final a una carrera dividida entre la Liga Nacional, España y en la NBA, donde militó en los Bulls, los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers.

"Me retiro, me voy antes de que me echen". Con estas palabras uno de los mayores referentes de la "Generación Dorada" anunciaba su intención de retirarse tras 18 años de carrera profesional.

Con la selección argentina el alero los los mayores éxitos del basquet nacional: un oro olímpico en Atenas 2004, una plata mundial en Indianápolis en 2002 y una medalla de bronce en los Juegos de Pekín en 2008.

A nivel clubes ha conquistado tres ligas ACB (dos con el Madrid y una con Baskonia), una Euroliga, cinco Copas del Rey, una Copa Intercontinental y una Supercopa de España.