De pronto, sin buscarlo, el Gobierno encuentra una segunda posibilidad de recuperar la luna de miel con la opinión pública. Una relación que perdió a puro tarifazo planificado y ejecutado por administradores de empresas que poco saben de temperaturas y de momentos políticos. El repudio que provoca el negacionismo que lleva adelante el kirchnerismo, cuyos exponentes extrañan los años de poder absoluto y uso discrecional de recursos públicos terminó oxigenando al Ejecutivo y le permitió jugar en la calle, un barro al que no estaba acostumbrado y que hasta la marcha del último sábado parecía exclusividad del peronismo. Por lo tanto, es importante hacer una lectura social correcta. Que se analice el mensaje que se envió y que no se les dé la espalda a quienes apostaron por un cambio que aún no llega. En algún momento debe haber una reacción, una señal. Y los últimos aumentos de gas y el anuncio de la suba de la nafta son la prueba más clara de que, políticamente, la deuda aún persiste.