Un muerto, Congreso en llamas y daños materiales por la reelección en Paraguay

Tras las protestas contra la reelección presidencial en las que se incendió parte del Congreso paraguayo y falleció un militante opositor el sábado, las manifestaciones y quejas continúan este domingo.

Las movilizaciones convocadas por jóvenes, sumadas a la instalación de una "carpa de la resistencia" frente al Congreso, pedidos de juicio político al presidente Horacio Cartes, escraches a legisladores y advertencias de líderes opositores mantenían este domingo alta la tensión política en Paraguay luego de la protesta violenta del viernes contra un proyecto de enmienda constitucional destinado a permitir la reelección presidencial.

"Lo más importante es el retiro (del Congreso) del pedido de enmienda y esto es una responsabilidad de los actores que iniciaron esto; si no se desactiva esto, estamos ante una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento", afirmó el líder opositor Mario Ferreiro al salir esta mañana de una reunión de dirigentes de partidos adversarios al gobierno.

El eventual retroceso del proyecto que alientan tanto el presidente centroderechista Cartes como el ex mandatario centroizquierdista Fernando Lugo sería una “respuesta concreta que pacifique a la nación”, opinó Ferreiro, según consignó el diario asunceño ABC Color.

El dirigente subrayó que “si se decide en común acuerdo no recibir (el proyecto), se acaba la historia; hay 72 horas de tiempo para destrabar esto. Depende en un ciento por ciento del retiro de esa iniciativa. Si no existía ese proyecto, hoy no estaría muerto Rodrigo Quintana”, el joven dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) asesinado por un policía en la noche del viernes.

El centroizquierdista Ferreiro -candidato presidencial derrotado por Cartes en 2013 e intendente de Asunción desde 2015- tomó distancia de la idea de someter a juicio político al jefe del Estado, expresada por dirigentes de algunas fuerzas opositoras, entre ellas el PLRA, principal partido adversario del gobierno.

Mientras tanto, un grupo de jóvenes constituyó ayer la llamada Asamblea Nacional e instaló la “carpa de la resistencia” en la plaza de Armas, frente a la sede del parlamento, donde se proponía permanecer reunir hasta 30.000 firmas de ciudadanos contra la enmienda y a favor del juicio político a Cartes.

Los jóvenes, que aseguraron que se manifestarán pacíficamente, sin causar daños, amanecieron hoy en esa plaza del centro de Asunción, donde pronunciaban discursos y cantaban consignas a micrófono abierto, y comenzaron a recibir donaciones de alimentos, describió el diario Última Hora.

Paralelamente, decenas de senadores y diputados sufrieron desde ayer escraches en diversas ciudades del país, según reportó la prensa local.

La aprobación de la enmienda por un grupo de senadores oficialistas y opositores reunidos en la sede del Frente Guasú, la agrupación de Lugo, el viernes pasado, fue seguida por protestas en el centro de Asunción que terminaron con el incendio parcial de la sede del Congreso y la muerte de Quintana en medio de la represión policial.

Por esos hechos Cartes destituyó al ministro del Interior y al jefe de la Policía, pero no retiró su apoyo al proyecto de enmienda constitucional.

El canciller, Eladio Loizaga, atribuyó los episodios a “una acción de un grupo violento que no entiende lo que es la democracia”.