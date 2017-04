La ácida respuesta de Tinelli a CFK: "Me alegró el domingo"

En la revelación de nuevas escuchas telefónicas realizadas a Cristina Fernández de Kirchner aparece Marcelo Tinelli como uno de los objetos de críticas de la ex presidenta, tal como se desprende de un diálogo que tuvo con el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, y cuyo contenido fue revelado este domingo.

En una charla que tenía como eje la reunión que Tinelli mantuvo el año pasado con el presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos, Kirchner califica de “idiota” al conductor televisivo y se ufana de no haber atendido sus llamados telefónicos: “Vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono y yo no lo atendía. Un jefe de Estado es un jefe de Estado”, le dijo a Parrilli.

El conductor utilizó su cuenta de Twitter para responderle con ironía a la ex presidenta. "Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo", escribió Tinelli este mediodía.

Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo jaja. https://t.co/am8nNQUhP1 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) April 2, 2017



Este es el extracto de la escucha del diálogo entre CFK y Parrilli, publicado este domingo en Infobae.

- Cristina Kirchner: ¿Vos viste la tapa hija de puta que le sacó Clarín? (…) El Papa, estamos ante el terrorismo, una guerra, y estos dos cagándose de risa abajo. La mitad es la guerra contra el terrorismo y la otra mitad son ellos dos cagándose de risa.

- Oscar Parrilli: Bueno, escuchame, los críticos, desde Novaresio, Nelson Castro, todo, Moro (se refiere a Del Moro), todo el mundo puteándolos a los dos, eh. Las radios, todo. Está puteando hasta la gente de ellos (sic).

- CK: Y claro, a los gorilas eso les enferma.

- OP: Hoy Novaresio decía: ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si esto hubiera sido hecho por Cristina y Parrilli?

- CK: Claro.

- OP: Están cobrando de todos lados.

- CK: Jamás hubieran obtenido una foto mía así con Tinelli en su vida. Vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono y yo no lo atendía. Un jefe de Estado es un jefe de Estado.

- OP: Están cobrando. Yo creo que pierden los dos, eh, con esto perdieron los dos.

- CK: El que más gana es Tinelli…

- OP: Sí, pero igual… ¿Qué va a hacer ahora? Si sigue verdugeándolo.

- CK: No, ahora no lo va a seguir verdugueando.

- OP: Y pero entonces pierde, pierde credibilidad. ¿Qué arregló? ¿Qué le dieron?

Otro tramo de la charla es el siguiente.

- CK: Vos tenés que ver la tapa. Leerla en términos…

- OP: Sí, sí, del mensaje.

- CK: De semiótica. Vos sabés que está la mitad de la tapa en letras catástrofes, el mensaje del Papa con el terrorismo en Polonia, estamos en guerra, que medio encaja con lo que dije yo el otro día también cuando hablé tanto del terrorismo.

- OP: Pero el Papa bien. ¿Viste lo que dijo? No es una guerra religiosa, es una guerra de intereses.

- CK: Muy bien. En el medio, la otra mitad de la tapa son estos dos cagándose de risa literalmente ahí en la jefatura de Gabinete, en el despacho presidencial.

- OP: Sí, sí, esa foto la vi en otros lados también.

- CK: Abajo está el pie con letras más chicas "siguen los cortes de luz" y a un costado chiquito "la economía no avanza".

Finalmente CFK trata de "idiotas" a ambos.

- CK: Está más preocupado porque no lo saque Tinelli que lo que pase con la economía (se refiere al presidente Macri)

- OP: Bueno eso es lo que decían, una vergüenza eso. Con todos los problemas que tiene Argentina y le dedica dos horas a Tinelli.

- CK: Aparte, ¿qué pueden haber hablado esos dos idiotas en dos horas?. La verdad que es increíble. Y bueno viste que a ella no la imitan ….(se refiere a Juliana Awada)

- OP: Bueno pero va a ser un costo para él. Si no la imita va a ser un costo porque ….

- CK: Yo vi la imitación. Perfil la sacó

- OP: Sí, la sacaron. Dicen que no daba, que no estaba bien hecha. Intentan justificarlo como que la actriz no era todo lo que ellos esperaban.

- CK: La actriz la hace bien. La que no da para personaje es la Awada porque la hace sin ridiculizarla. Si la ridiculiza, como lo hacen con todos los demás, da para personaje. Pero como la hacen idéntica, no da para personaje. Si la satirizan sí porque es una estúpida ilustre.