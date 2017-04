Escuchas: la furia de CFK contra Stolbizer

Margarita Stolbizer se ha encargado de impulsar las causas más graves por corrupción que enfrenta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las nuevas escuchas que se conocieron reflejan la furia de la ex mandataria contra la legisladora. Además de insultarla, Fernández de Kirchner le encarga a Oscar Parrilli que reúna información sobre la diputada para llevarla al os medios.

Primero propone asociarla con un supuesto familiar procesado por narcotráfico. Luego se monta en una idea de Parrilli: esmerilar la imagen de la diputada con un "escándalo", durante el gobierno de Raul Alfonsín.

Las escuchas fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, investigado por el Triple Crimen y procesado por tráfico de efedrina.

12 de julio de 2016:

Cristina Kirchner: Viste que la Stolbizer está loca, ahora lo que dice.

Oscar Parrilli: Sí, sí, hoy vi la…

CK: Sí, sí, basta, basta, basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal.

OP: Sí, sí, sí.

CK: Y Bonadio le está dando el amparo, porque el único que le puede haber dado esa información es él [se refiere a los movimientos en las cuentas bancarias de Florencia Kirchner]. ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una… qué bien, porque fue un caza bobos estupendo. Porque la burra, como es burra, entró por un tubo.

OP: Sí, sí.

CK: Sí, y yo creo que lo sumó mal dos veces, no sé, no puede creer que sea tan tarada, es mala e hija de puta.

OP: Mala e hija de puta.

CK: Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa.

"Stolbizer es solamente posicionamiento electoralista repudiable porque es mentira, y si hablan de narcotráfico ella tiene un sobrino que fue, espérate que ya lo voy a buscar, te doy el nombre. El sobrino de ella fue… Con la generalización que habla ella podríamos decir, espera un minuto que ya lo busco. Anotate todo por favor. Hija de puta", le dice a Parrilli en otra charla del 18 de julio.

La conversación con Parrilli avanza y la ex presidente le ordena que salga a ventilar la información: "Matala a esa hija de puta".

CK: tienen un montón de notas (del caso). Ambito Financiero… Pero con el criterio de ella que hace todo por carácter transitivo, ¿qué tenemos que pensar?. Yo no tengo ningun primo procesado por tráfico de drogas, mejicaneada además. Ojo de la banda de los narco VIP, acordarte.

OP: Sí, sí

CK: Mirá vos, en Martínez vive el muchacho, mirá vos (…) Bueno, matala a esta hija de puta.

En agosto otra denuncia enfureció a Cristina. Esta vez la diputada iba a poner en la mira presuntas irregularidades administrativas en el Instituto Patria.

CK: Escuchame ¿viste la nota que sacó … lo de la Stolbizer que ahora se mete con el Patria?

OP: Sí, sí.

CK: Salí a matarla.

OP: Bueno, porque… Bah, porque vos sabes que el viernes nos habían comunicado que ya estaba listo el trámite de la IGJ para darnos la personería.

CK: Ah mira vos, bueno por eso, salí hoy. No la dejes instalar esto, por favor.

OP: Bueno, bueno.

CK: Así que… Tendrías que haber salido vos sin que yo te llame Oscar.

La ex presidenta sube la apuesta a medida que avanza la conversación y busca deslegitimar la honestidad de Stolbizer. A cualquier precio.

CK: Y ¿sabes qué? Que explique de qué vive ella. ¿De qué, cómo hace?

¿Quién la financia a ella? ¿Cómo se financia ella para viajar, para ser política, para hacer campañas?

OP: Para ser política.

CK: Porque no sabemos cómo se financia. Quién la financia.

OP: Sí, sí, quién la financia a ella.

CK: Porque yo no le conozco a ella ninguna… ¿Vos le conoces a ella en algún momento haberse desempeñado en una actividad privada? Siempre fue política. De concejal pasó a diputada provincial y de diputada provincial…

OP: Sí.

CK: Hay que empezar a reclamarles a ellos que expliquen de qué viven.

OP: Que expliquen de qué viven, sí, sí.

CK: Porque sabés qué pasa, son gente que nunca ejerció la actividad privada, nunca. Nunca en la vida. Se hicieron conocidos en la política. ¿Cómo viven? Porque el resto de la gente no puede vivir como ellos.

29 de agosto

OP: Bien, hablé con Navarro. No, ya están en todos los portales, ya lo pusimos en todos lados. Ya lo sacamos todo.

CK: Sí, hay quedar, hay que pegarle a la gorda… que ella explique de qué vive.

OP: Perdón, sí, hablé con Victor Hugo y a la tarde voy a salir con Zlotogwiazda.

CK: Bien.

OP: Yo me voy a ocupar ahora, a empezar a trabajar en ese tema.

CK: A esta gorda… ¿Hay un tipo vinculado con ella que es muy pesado y que tiene… Un tal "Oso" Díaz. Averiguá por ese tipo…

OP: "Oso" Díaz, lo voy a anotar.

CK: "Oso" Díaz, sí, sí. Los de La Matanza lo conocen. Es el que le manejo todo a ella. Es un delincuente mal.

OP: Mal.

CK: Mal, mal, mal. ¿Ya lo publicó Anita en el Patria y en la Casa Rosada? (se refiere a Anita Montanaro, la persona que utilizó la cuenta oficial de la Casa Rosada para hostigar y cuestionar periodistas y lo sigue haciendo desde @CasaRosadaAR).

OP: Sí, Anita lo publicó. Está en el… Yo se lo mandé a Anita para que o publique. Está en el portal, en la pagina web nuestra, y después lo mandamos a todos los portales también.

CK: Y hay que empezar a pegarle con todo a la Michetti también. Con la jubilación.

OP: Con el… Todo, claro. Sí, sí, sí.

CK: A ella y a la Michetti. A ella y a la Michetti.

Fuente: Infobae