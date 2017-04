"Mi hijo no sólo tiene autismo, es creativo y amoroso"

Emanuel tiene 7 años, le encanta jugar con sus bloques: construye y desarma torres respetando colores y ubicación en forma metódica. Le gusta estar frente a la computadora y manipular el teléfono celular de su mamá, donde no se cansa de ver películas y repetir miles de veces determinadas escenas. Una y mil veces se mata de risa. Su casa es su oasis y no quiere socializar. Pertenece a una minoría que existe y casi no se habla de ellos: niños con autismo que no están escolarizados.

Como les pasa a la mayoría de los niños con autismo, fue detectado al inicio de la etapa escolar, cuando comenzó la sala de 4. Es lo que se conoce como "autismo regresivo". El nene fue creciendo "hasta que la bomba estalló".

Si bien habían conductas de Emanuel que siempre habían alarmado a sus padres, el pediatra "minimizaba todo" y lo atribuía a su carácter. Decía que era mañoso, inmaduro, distraído. Que era "original". Cuando lo llamaban por su nombre no se daba vuelta, era irascible, inflexible, hablaba poco. No le gustaba vestirse, ni cortarse las uñas ni el pelo, "era un suplicio ir a la peluquería...".

"En mi ignorancia de ese entonces, asociaba la palabra autismo al niño que se mece y mira el techo todo el tiempo"

Lorena Aguilera, la mamá del pequeño, recuerda con tristeza el primer día de clases. En ese momento estaba embarazada de Lucía, e Isabel tenía apenas 3 años.

"El primer día de escuela, obvio, había que ir con guardapolvo, y ya en la casa, tuvo un 'desborde', claramente fue sin guardapolvo. Luego, en pleno acto formal de bienvenida, no quería formar; segundo desborde. Al momento de entrar a la salita, la violencia comenzó. Llantos, gritos, ¡me pateaba la panza! Le pegaba a la seño, a la directora... Y, claro, estallé en llanto, porque no entendía nada".

En el gabinete psicopedagógico de la escuela Hipólito Yrigoyen de Ciudad fue donde escuchó por primera vez la palabra "autismo". "No lo podía creer, básicamente, porque yo, en mi ignorancia de ese entonces, asociaba la palabra autismo al niño que se mece y mira el techo todo el tiempo", dijo la madre. Y agregó: "Se me vino el mundo abajo, no podía ser cierto..."

Y ahí comenzó todo, lo primero que hizo junto a su marido, Emanuel Martinez, fue ir a la neuróloga. La doctora Gamboni del Instituto Neuroinfan confirmó la sospecha. Consultaron con otros profesionales, psicólogos y psiquiatras pero con apenas verlo concluían en lo mismo: "Su hijo efectivamente tiene autismo".

"Fue doloroso el momento cuando la doctora nos dijo que había que medicarlo y lo peor, discapacitarlo... En la Dirección de Discapacidad, al hacer la fila en "Discapacidad Mental", veía el cartelito y no lo podía creer. Es un golpe tan duro, que no esperás", aseguró.

Uno de los juegos recomendados y preferidos de los niños con autismo son los bloques. (Imagen ilustrativa)

La detección temprano es vital

Una rápida detección del trastornos del espectro autista (TEA) es vital y la evaluación clínica corresponde a un especialistas en salud mental infanto juvenil. Incluye la mirada y la escucha del niño y de la familia.

La psicóloga Florencia Álvarez, del Hospital Notti, detalló a El Sol que "actualmente en el mundo hay dos posiciones contrapuestas en relación a como se mira lo que se llama autismo. Una pone énfasis en el déficit o en lo no adaptativo. La persona con autismo no puede comunicarse, hablar o dibujar".

En cambio, "hay otras posiciones que son bases del psicoanálisis donde el énfasis se pone en el ser. El autismo es una forma de ser en el mundo, y es tan válida como la tuya o la mia. Bajo esta postura, el no hablar, por ejemplo, es una forma de defenderse o actuar en relación a algo. El niño con autismo tiene diferentes modos de arreglárselas con el mundo".

Para los padres de Emanuel, "el autismo es una forma distinta de procesamiento en todos los sentidos. El mundo es decodificado de otra forma, pero no nos equivoquemos, no están en otro mundo, están en este. Los niños con autismo son niños que comunican y aprenden de otra manera, y a otro ritmo, no son inferiores, son distintos, diferentes".

En junio del 2016, la provincia aprobó un protocolo de detección temprana, donde el pediatra debe atender todas las señales de alerta reportadas por la mamá. Es vital porque a estos niños les urge el tratamiento. Se ha comprobado que la detección temprana de TEA refuerza el potencial del niño.

"El M-CHAT es un cuestionario pesquisa que refleja que algo no anda bien. No es un instrumento de diagnóstico, es una herramienta más dentro de lo que es la consulta pediátrica. Lo ideal es que lo haga un profesional dentro de una buena evaluación clínica que dura 40 minutos, y no en 5. Si vos solamente utilizás el M-CHAT aumentás el diagnóstico", advirtió la psicóloga sobre los riesgos del mal uso del cuestionario.

Y recomendó: "Lo importante es tener un médico de cabecera, algo que se ha perdido en el último tiempo. Tener un seguimiento del crecimiento del niño y crear un vinculo personal estable en el tiempo con el pediatra es fundamental para ir consultando las dudas que se tenga en el desarrollo de su hijo".

Niños no escolarizados: una minoría de la que nadie habla

El gran desafío fue escolarizarlo. Primero, tuvieron que conseguir un CET (Centro Educativo Terapéutico), pero una vez que fue aceptado en la institución, fue imposible tratarlo porque su hijo, además de TEA -de moderado a leve-, tiene hiperactividad y fobia social. Luego, probaron en escuela especial Ferrari de Ciudad. También fue un caos, "fue tres días y nunca estuvo más de dos minutos: gritos, llantos, violencia".

"Tiene un gran desborde neuronal, que aún la medicación no logra calmar del todo, a si que en esos lugares, se pone violento, no aguanta un minuto estar fuera de su hogar, no quiere socializar, y se pone intratable, muy agresivo". Hasta la actualidad, es un niño con autismo que no está escolarizado.

"Pertenece a una minoría pero existen y casi no se habla de ellos. Siempre se habla del niño con TEA típico que va a la escuela común integrada, que es tranquilo. Por eso, lo que nos resta es ir evaluando con la psiquiatra su desborde neuronal, para que una vez más calmo, pueda recibir sus terapias en casa, en su oasis, en su mundo".

Lorena es profesora de francés, como profesional, entiende que ni las escuelas ni los docentes están preparados para integrar a un niño con discapacidad.

"Falla nuestra formación desde la Universidad misma. Sólo nos preparan para darle clases a un alumnado "neurotípico", "normal " aun cuando existen una infinidad de enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Es grave. No contamos con las herramientas para ello".

Le asombra que no exista un régimen de maestras domiciliarias para niños con discapacidad mental. Pero, aun más le extraña que no haya una asistente social que haga el seguimiento de ese niño que una vez se inscribió en la escuela pública. Aunque Emanuel no aprende como otro niño de su edad, aprende cada día algo, una palabra o tiene un avance que resulta maravilloso. No lee, tampoco dibuja y sabe contar hasta 5 en inglés.

El dibujante Miguel Gallardo es padre de una hija con autismo y trabaja en la difusión del trastorno.

Su casa, su oasis, su mundo

El día a día es muy difícil. Emanuel no controla esfínteres aún, es poco verbal, tiene un trastorno sensorial por lo que no permite vestirlo, anda todo el día en pañales. Está medicado con risperdal. Es hiperselectivo con las comidas, consume muy pocos alimentos. Tiene hiperactividad. Cuesta bañarlo. Le corta las uñas y el pelo, dormido.

"Lo que tuvimos que modificar fueron las salidas. Es imposible salir todos juntos, si lo quieren ver, vienen a casa. Es un niño calmo en la casa, hablando de desbordes, pero el desborde acontece ante el no. Obviamente, inflexible, no acepta límites y allí comienza el caos, claro que al padre no se lo hace. Mi marido representa la autoridad para él", graficó la mamá.

"Lo que lo hace especial a mi hijo es su pureza, su inocencia. Mi hijo no hace ni nunca hará daño a nadie, premeditadamente... A nadie. Nunca juzga ni juzgará a nadie. No hay maldad en él. Es transparente. Ama y permite ser amado. Da afecto y permite recibirlo. Es tierno y, si bien, sus besos y abrazos no son tan frecuentes, cuando suceden, son genuinos, son verdaderos, despojados de interés.

Sí, es verdad, eclipsa y monopoliza todo, pero también es un ser de luz, que nos trae a tierra..."

Los juegos repitiendo patrones, la música y la intolerancia a la frustración.

Ema se enoja cuando se le desarman sus bloques o su video favorito no carga. Se descontrola porque es extremadamente inflexible, impaciente y tiene intolerancia a la frustración.

"Ahora bien, también es divino, es feliz con sus cosas y su mundo, pero realmente feliz cuando ríe con sus videos favoritos, me encanta verlo, o cuando logra construir con sus bloques la casita de UP (Una aventura en altura) o sus superhéroes (Spiderman, Ironman y Hulk)", señaló Lorena.

Pero, además, "es un genio, arma y desarma bloques y los vuelve a construir en un minuto, respetando colores y ubicación, es realmente admirable. Respecto a la música, me fascina verlo saltar escuchando Pantera, ama la canción "This love" a todo volumen, moviendo la cabeza cual metalero... Amo ese momento sublime... Se libera. Descarga", dijo.

Los círculos de contención

A una mamá en su situación "le diría que se calme, que todo parece abrumador, pero que hay salida... Que se rodee de afecto genuino, que se sienta contenida, esto le dará fuerzas para enfrentar lo que sea y, fundamental, que no tiene la culpa. Yo lo sentí, todas las mamás lo sentimos.

Se requiere de mucho amor, de tolerar todo, de fe, en mi caso soy una mujer de fe... Es difícil, a veces, pierdo la fe. Por momentos siento al autismo como una bendición, por otros, como una cruz.

La contención de mi marido es fundamental. Es recíproco".

Lorena pertenece a la Asociación TGD-TEA Padres Mendoza "aunque no activamente como me gustaría... Pero me tienen al tanto de todo: eventos, charlas... En fin, sé que puedo contar con ellos, hacen una labor admirable".

"Lo que más tememos las madres de niños con Discapacidad es el futuro"

"No sabía que era tan fuerte. Nunca imaginé que iba a ser tan imprescindible para alguien. El autismo le da sentido a mi vida, me enseña valores, las cosas realmente importantes de la vida. Un beso, una caricia, la palabra mamá pronunciada por mi hijo... Nunca pensé que con tan sólo eso, te llena el alma. Emanuel le da sentido a todo, a mi vida.

Confieso que es muy duro, siempre digo que asistí a una muerte hace tres años, a la "muerte del niño normal", por eso una elabora un duelo y ya estoy saliendo... Ya asumí lo que me tocó, y aunque aún no entiendo por qué fui elegida, me hago cargo con determinación. Es mi hijo y soy suya. Lo amo así. Es perfecto así. Soy su voz y debo estar a la altura.

Creo que nunca me hubiera cuidado tanto... Ante el primer problemita de salud que tenga, corro al médico. Lo hago por mi familia pero fundamentalmente por mi hijo, me necesita sana y fuerte.

Lo más duro para mí fue saber que mi primer hijo, mi único varón, no va a leer, no va a ir a la Universidad, no va a aprender francés, no va a casarse ni darme nietos...

Lo que más tememos las madres de niños con discapacidad es el futuro. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Y si nosotras morimos primero? ¿Quién los cuidará? Por eso, mi oración más profunda, mi ruego más sentido, es que Dios me dé vida y vida en abundancia... Eso sí me desvela y me angustia... Es un dolor tan grande el futuro. Duele el futuro. Duele mucho".