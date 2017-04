Mirtha Legrand, feliz con la marcha del #1A: “Es algo extraordinario, maravilloso”

Una multitud autoconvocada marchó este sábado hacia la Plaza de Mayo, y en otros puntos del interior del país, en apoyo a la gestión de gobierno de Mauricio Macri, una movilización denonimada “Marcha por la Democracia”.

Esta noche, en el comienzo de La noche de Mirtha, Mirtha Legrand expresó su felicidad por ver una una multitud congregada en la marcha del #1A.

“¡Toda la gente a la Plaza, señores! ¡Todo el mundo a la calle! Es algo extraordinario lo que está pasando, maravilloso, para llorar”, dijo al comenzar su programa. Y bromeó: “Atrás de cámara hay algunos kirchneristas, ahí los veo”.

Luego contó que le hubiera gustado participar de la convocatoria pero no fue por su programa: “Yo no fui porque estoy acá, trabajando; si no, hubiera ido encantada”.

La Chiqui destacó, entre otras cosas, que no hubo banderas políticas: “Todos con banderas Argentinas. Nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes. Sin el pancho, sin la coca-cola, sin el choripán; con la sube en la mano… ¡Otro aplauso porque estamos todos maravillados ¡Arriba argentina! ¡Viva la Patria!”.

Por último, volvió a manifestar su apoyo al Presidente Mauricio Macri: “No empiecen con ‘mirá las cosas que le dijo al Presidente’, sí, sí, se lo dije, pero yo soy Pro, soy Cambiemos”.