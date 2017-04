Godoy Cruz - River, lo más destacado de un domingo súper deportivo

En Mendoza se va a disputar el partido de la fecha del certamen de Primera División. Desde las 20.15, Godoy Cruz recibirá a River Plate por la jornada 18 del certamen, en lo que promete ser un partidazo, con una fiesta en las tribunas.

Mientras, la agenda de este domingo nos regala el encuentro de Juventus ante Nápoli en Italia. Será el primer partido de Gonzalo Higuaín ante su ex equipo y los locales ya anticiparon que el argentino no la va a pasar para nada bien.

Además, el superclásico del tenis tendrá un nuevo capítulo en el Masters 1000 de Miami. Desde las 14, Roger Federer y Rafael nadal jugarán la final del certamen.

La agenda completa de este domingo:

Primera División

15 - Estudiantes - Arsenal (Canal 9 Bs As)

16.15 - Lanús - Banfield (Canal 13 Bs As)

17.15 - Sarmiento - Rosario Central (TV Publica)

18.15 - Tigre - San Lorenzo (Canal 9 Mendoza)

19.30 - Huracán - Patronato (TV Pública)

20.15 - Godoy Cruz - River Plate (Canal 13 Bs As)

Liga de España

7 - Sevilla - Sporting de Gijón (610 Direc TV)

11.15 - Real Madrid - Alavés (ESPN)

13.30 - Valencia - Deportivo La Coruña (610 Direc TV)

15.45 Granada - Barcelona

Liga de Inglaterra

9.30 - Swansea - Middlesbrough (613 Direc TV)

12 - Arsenal - Manchester City (ESPN 2)

Liga de Italia

7.30 - Torino - Udinese (Fox Sports 2)

10 - Pescara - Milan (ESPN 2)

10 - Fiorentina - Bologna (Fox Sports)

15.45 - Napoli - Juventus (ESPN 2)

NBA

16.30 - Utah Jazz - San Antonio Spurs (ESPN 3)

Voley

11 - Final de la Copa Argentina (TyC Sports)

Superliga China

8.35 - Beijin Guan - Shanghai Shenhua (Fox Sports)

Tenis

14 - Final del Masters 1000 de Miami - Federer - Nadal (ESPN)

Automovilismo

13.20 - Final del TC en Olavarría (TyC Sports)