"Cuando se fue Martino, los jugadores nos llamaron para volver"

Julián Camino, ayudante de Alejandro Sabella en el seleccionado nacional de fútbol, reveló que "cuando se fue (Gerardo) Martino", de ese mismo puesto, los jugadores llamaron para saber si Alejandro podía volver" para ponerse al frente del equipo.

Camino, asistente de Sabella en el equipo que se consagró subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, aseguró que los jugadores tenían una excelente relación con todo el cuerpo técnico y admitió que le preguntaron por la posibilidad de que volviera Sabella después de la renuncia del 'Tata' Martino.

"Cuando se fue Martino nos llamaron para saber como estaba Alejandro de salud y si podíamos volver a la Selección", expresó Camino en diálogo con Super Mitre Deportivo.

"Me llama la atención el momento de la Selección Argentina, porque uno conoce a los jugadores y que hoy no pasen un momento bueno me duele. A nosotros nos abrieron las puertas, no sé que a pasado con otra gente", agregó.

Camino no coincidió con los dichos de Carlos Dibos, ex preparador físico de Alfio 'Coco' Basile, quien insinuó que en la Selección se entregaban listas de "clubes de amigos de Mascherano" para jugar.

"Nosotros tuvimos 40 días en donde nos invitaban a las habitaciones a jugar con ellos, a las cartas y demás", contó sobre la convivencia en el Mundial de Brasil.

"Sabella dejó afuera a Banega que es amigo de Messi y a Otamendi, que tiene el mismo representante que él. No se entiende por qué dicen que Messi hizo los cambios contra Bosnia", subrayó.

"Cuando Alejandro hace el cambio de Aguero por Higuaín (en la final del Mundial), Alemania defendía con tres, después defendieron con cinco... Si ves el partido te das cuenta por qué hizo el cambio, no porque lo pidió Messi. Tuvimos tres mano a mano en una final y los erramos...", enfatizó Camino.

El ayudante de Sabella consideró que a "Edgardo Bauza lo conocemos y sabemos cómo trabaja, hay que apoyarlo". Además, opinó que "económicamente no es redituable la Selección para un técnico" y que Sabella "quería irse a Europa".

Por último, consultado de por qué a Higuaín le va tan bien en la Juventus y no en la Selección, Camino sostuvo que "no tiene explicación, Higuaín tienen que estar ¿cómo no lo vas a convocar? Si es un jugador bárbaro".