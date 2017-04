Ya se vende el iPhone oficialmente en Argentina

La preventa por el iPhone 7 comenzó este viernes en una cadena de electrodomésticos por $ 27.999 de contado y liberado para cualquier operador telefónico.

A partir del 7 de abril estará disponible a través de una empresa de telefonía celular y el precio con abono será más bajo. En mayo se abrirá el juego a las demás telefónicas para que puedan ofrecerlo.

En 12 cuotas, el precio de la preventa de Frávega se extiende hasta los $ 32.497. Para los que opten por el envío a domicilio, es con cargo: $ 200 en CABA y Gran Buenos Aires y $ 300 en el resto del país. Según fuentes de la firma, hubo un importante tráfico en la web aunque no revelaron la cifra de ventas.

“Por supuesto, el primer cálculo que hace cualquiera es pasar este valor a dólares (casi US$ 2 mil) e inevitablemente surge el ‘me voy a Miami, lo compro allá y me sobra plata’”, analizó Enrique Carrier, de Carrier & Asociados.

El iPhone 7 en los Estados Unidos se consigue por US$ 649 ($ 10 mil) mientras que el 7 Plus cuesta US$ 769 ($ 12 mil). A diferencia de las notebooks y computadoras, el arancel de importación para los celulares se mantiene, por lo que al precio “Miami” hay que sumarle un 18% y también los costos logísticos de importación y distribución. Además, hay que contemplar el 21% de IVA.

Para el que lo compre afuera, por Aduana se pueden entrar hasta US$ 300 desde un país no limítrofe. Cualquier compra que supere ese monto deberá pagar un arancel del 50% por el excedente. Así, el precio total de traer el iPhone de Miami, según el ejemplo de Carrier, deja un impuesto de $ 3.500 por el iPhone 7 Plus. Un vuelo a Miami ronda los $ 14 mil.

El interés del público tampoco varió en los últimos días. Según Google Trends, el último pico de interés en el teléfono de Apple se registró en septiembre, cuando se lanzó el último modelo que ahora llega al país.

La firma de la manzanita dejó de vender sus equipos en el país en 2011, después de que se negara a ensamblar los teléfonos en Tierra del Fuego, de acuerdo con el plan que le había propuesto el Gobierno en el marco de la “administración comercial” del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

También en los iPoint, revendedores de Apple, que no tienen locales propios en el país, está disponible la preventa. El precio de contado es el mismo y los planes de financiación similares. En 12 cuotas, hay una diferencia de 500 pesos en el precio total.

Aunque no se vendía en el país, datos extraoficiales ubicaban el stock de esas unidades de Apple en torno a los 500 mil, traídos desde el exterior y en funcionamiento con telcos locales.

Fuente: Perfil