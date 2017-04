Halle Berry o cómo ser una sex symbol a los 50

De Halle Berry podríamos decir algo tan manido como que es como el buen vino, que mejora con los años. Pero en ella, esta frase se convierte en una verdad absoluta. Si ha pasado por quirófano o no para hacerse algún retoque, algo muy dado en Hollywood, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que de haberlo hecho, ha sido de forma tan delicada que no se nota nada.

Esta semana, Halle ha sorprendido a todos sus seguidores compartiendo una imagen en Instagram, perteneciente a un shooting de hace meses, en la que se puede apreciar la excelente figura que mantiene. Y es que lo suyo es una belleza envuelta en buen humor, no hay más que ver el texto que acompaña la imagen: "Yo cuando alguien dice: 'Voy a ir y tengo aperitivos'".

En esta instantánea podemos ver a la actriz con una imagen muy natural, cubriendo su cuerpo desnudo únicamente con una túnica blanca de encaje. Una pose muy sensual que se ha ganado más de 100.000 likes y la friolera de 3.000 comentarios.

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 2:12 PDT

With open arms I welcome 50... I'm so blessed to be here! Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 14 de Ago de 2016 a la(s) 12:23 PDT

Halle Berry comenzó en el 'star system' como modelo, recordemos que hace algo más de 30 años fue coronada Miss Ohio. Una espectacular belleza mestiza que, sumada a su talento interpretativo, la ha convertido en uno de los rostros habituales de Hollywood y en la primera mujer negra en alzarse con un Oscar a actriz principal. Halle marcó con esta estatuilla un hito en la historia del cine en el 2001 que, por desgracia, no se ha vuelto a repetir.

Consciente de su atractivo, Halle Berry juega con él no solo en la pantalla, donde la hemos visto en papeles de 'femme fatale', sino también fuera de ella. Sin ir más lejos, su aparición en la alfombra roja de la pasada edición de los Oscar fue de lo más sonada, con su Atelier Versace y su melena afro. Pero no es el único caso ya que su cuenta de Instagram es todo un ejemplo de que una mujer a los 50 puede conservar intacto todo su atractivo.

Algo que Halle Berry consigue cuidando al detalle su imagen y eligiendo los vestidos y estilismos que más se adecuan a su espiritu. Entre sus diseñadores de cabecera podemos encontrar a Elie Saab, Versace, Jenny Packham o Noam Hanoch (todo un desconocido para el público español). Halle Berry sigue siendo una top (madre de dos hijos) a los 50 que, además, presume en sus redes de estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Working on myself, by myself, for myself. Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 6:03 PDT

Oscar second choice... what say you guys? Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:45 PST

Soul Sunday. ✨ Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 16 de Oct de 2016 a la(s) 11:40 PDT

Such an honor to be included in this illustrious group of ROYALS for @WMag. Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 6:08 PDT

BTS on my last shoot of the summer.í ½í±™í ¼í¼Ší ½í²ªí ¼í¿½ Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 30 de Ago de 2016 a la(s) 11:55 PDT

When you look at your page and you realize there are now half a million peeps here to hang with you... â¤ï¸í ¼í½¾í ¼í¾‰ excited to be creating with you guys. Thank you!! Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 4 de Jul de 2016 a la(s) 1:17 PDT

Bring it home tomorrow. Feeling that Cleveland pride out here on the beach. I'm all in! #game7 #allin #gocavs Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 18 de Jun de 2016 a la(s) 8:40 PDT

I hear you, fam. í ½í¸‰í ½í²– Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 5 de Abr de 2016 a la(s) 9:33 PDT

Fuente: Woman.es