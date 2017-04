La CGT asegura que el paro "va a tener un alcance muy fuerte"

El dirigente Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios gremiales de la CGT, aseguró que el paro del jueves convocado por la central obrera "va a tener un alcance muy fuerte" y sostuvo que, tas la realización de la medida de fuerza, el gobierno tendrá que "tomar nota de un malestar que se viene extendiendo desde los últimos meses".



"Es un paro que va tener amplio alcance en todo el país", aseguró Schmid, tras indicar que tanto él como Héctor Daer, otro de los triunviros, están recorriendo distintas zonas del país para asegurar el éxito la medida de fuerza.



Al respecto, comentó, en declaraciones a radio Uno: "Estoy saliendo de Córdoba. Es un paro que va a tener amplio alcance en todo el país. Daer estuvo, ayer (por el viernes), por la zona del NOA y va a estar, seguramente el lunes en Cuyo y yo voy a estar en Rosario. Y, por la tarde, vamos a estar en La Matanza. Por eso creo que va a tener un alcance muy fuerte el paro convocado por la Confederación General del Trabajo".



"El día 7, seguramente el Gobierno tendrá que tomar nota de un malestar que se viene extendiendo fuertemente desde los últimos meses con gente en las calles", respondió al ser consultado sobre qué ocurrirá al día siguiente del paro.



Y, opinó que desde el Poder Ejecutivo alguien deberá "sentarse a una mesa para ver cómo puede llevar adelante las demandas que está expresando la CGT".



Además, desestimó las críticas respecto a que la medida de fuerza esconde una intención desestabilizadora, al indicar que ese tipo de "enfoque es viejo, es antiguo" e insistió en que "es bueno que la gente exprese su opinión".



Por su parte, Héctor Daer advirtió que en el país se registra "un combo" de "retraso cambiario, endeudamiento, caída del poder adquisitivo del salario e inflación" que, si se sostiene en el tiempo, "explota".



Al defender la convocatoria al paro del 6 de abril, Daer dijo: "Fíjese el combo que se da: retraso cambiario, endeudamiento, caída del poder adquisitivo del salario e inflación. Es un combo que, si se sostiene, explota".



"Lo que le diría (al presidente Mauricio Macri) es que nosotros no estamos para que al gobierno le vaya mal. Queremos conversar y que nos escuchen las verdades relativas que tenemos y que juntos entendamos que tenemos que rectificar políticas que han sido erróneas", señaló el sindicalista al ser preguntado acerca de que le diría al jefe del Estado de estar cara a cara.



Asimismo, indicó en declaraciones a radio Continental: "Lo que no tiene que hacer el gobierno es preocuparse por la interlocución porque sino lo que hace es confundirse y no ver el tema de fondo".



"Y el tema de fondo es que tenemos más pobreza, más desocupación, menos poder de compra, más endeudamiento y, en ese sentido, todos tenemos que poner el foco y encontrar la salida", concluyó.

Fuente: Ámbito