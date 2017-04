Un verdadero héroe: el agua lo arrastró cuando salvaba a un niño

Pedro Fernández es uno de los tantos sobrevivientes de la histórica tormenta que azotó a Comodoro Rivadavia en las últimas 48 horas.

Todavía conmovido por la angustia, este viernes en la sala del Hospital Regional le contó a El Patagónico lo que le había vivido sobre en esa ciudad.

El lodo que descendía desde la zona alta de los barrios Moure y Cerro Solo recorría la calle Marinero López bordeando el playón deportivo y desembocaba en el colector de la avenida Roca.

"Estábamos sacando a unos chicos, y pusimos una soga desde las ventanas hacia un gancho de la cancha (del Moure) que pasaba y ahí pudimos sacar a los chicos, pudimos salvar a un pibito, pero de repente me arrastro a mí alrededor de 250 metros o unos 300, y me salvaron unos chicos que me alcanzaron a agarrar, estoy todo golpeado, las costillas, los brazos", contó Fernández.

Sufrió luxación de hombro, y traumatismos en las piernas y las costillas. "Lo importante era ayudar, lo demás está en segundo lugar", resaltó mientras su nieta lo tomaba fuerte del brazo.

El hombre tapado con una manta que le dieron en la guardia del centro asistencial todavía lagrimeaba lodo. "Allá la gente perdió todo, los vecinos tienen casi un metro de lodo en sus casas", graficó.

Además de salvar al niño, Fernández había pretendido cortar el gas de un ducto que perdía fluido en la Marinero López al 1700. Este viernes, los vecinos todavía se sorprendían de que el gas continuara saliendo.