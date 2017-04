Matthew Perry revela cuál era su chiste favorito de Friends

Fueron diez temporadas y un total de 236 capítulos emitidos. A una media de 22 minutos por episodio, los creadores de Friends tuvieron más de 86 horas para incluir chistes en los guiones. ¡Y hubo muchos, muchísimos! Pero, ¿cuál fue el más divertido?

A esa pregunta se enfrentó este jueves el actor Matthew Perry (Chandler Bing) durante su visita al plató de Good Morning America (ABC). El actor remitió al primer episodio de la segunda temporada, "El de la nueva novia de Ross".

En este episodio, Joey recomienda a Chandler que visite a Frankie, su sastre de toda la vida. En una conversación mantenida entre ambos en el salón de Rachel y Monica, tiene lugar la broma favorita de Perry. "Me hizo mi primer traje a los 15 años... No, espera, a los 16... No, perdona, a los 15... ¿Cuándo fue 1990?". Una de las genialidades provocadas por la poca agilidad mental de la que Joey hacía alarde capítulo tras capítulo.

Fuente: Huffingtonpost.es