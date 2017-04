¿Por qué Victoria Beckham nunca sonríe?

Son escasas las ocasiones en que Victoria Beckham ha sido fotografiada con una sonrisa en su rostro, tan pocas que probablemente no recuerdes ninguna. Y es que desde que Posh saltó a la fama con la Spice Girl's, la mayoría de las veces se ha mostrado con total seriedad ante los flashes.



¿A qué se debe que la esposa del ex futbolista David Beckham nunca sonría ante las cámaras? Nadie sabe la respuesta con certeza, aunque la propia Victoria dejó entrever la razón en un nuevo modelo de camiseta que presentó a través de su cuenta de Instagram.



"La moda me robó la sonrisa", se lee en la prenda, que ella misma aprovechó de lucir en su última salida.



Sí, porque la ex Spice Girl aprovechó el lanzamiento de su nueva colección de ropa, para sumarse a la tendencia de camisetas con mensajes -Dior lanzó unas con mensajes feministas la semana pasada-, y le demostró al mundo y a sus fans el gran humor inglés por el que es famosa.



El diseño de la camiseta de Victoria Beckham es una edición limitada y se encuentra disponible en dos colores, blanco y negro, en la página web de la diseñadora, a un valor de 115 euros.

My limited edition #VVBFashionStoleMySmile tee is now available on my site and in stores x VB victoriabeckham.com #VBDoverSt #VBHongKong Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 2:57 PDT













