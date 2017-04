“Si vos ves 32 tipos pegándole a Hitler, hay que parar la pelea”

Alfredo Casero vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones. Invitado a Morfi, programa conducido por Gerardo Rozín, el actor volvió a hablar de la situación del país, defendió sus anteriores declaraciones, y apuntó contra el kirchnerismo.

Tras haber criticado duramente a Mirtha Legrand en Animales sueltos por la forma en la que la diva entrevistó al Presidente Mauricio Macri, Casero volvió a dejar brindar polémicas declaraciones, esta vez en Morfi.

“Siempre tengo que una frase que a la gente no le gusta nada, porque cualquier cosa que no entienden, te dicen: ‘Facho’. Si vos vieras, y vos sabés bien, de judío a judío: si vos ves a 32 tipos pegándole a Hitler, ¿no parás la pelea? Hay que parar la pelea, después Hitler que no se escape, pero no se le pega 32 a 1. No se hace”, planteó en diálogo con Gerardo Rozín.

Respecto a sus opiniones, manifestó: “Salgo a decir lo que me aparece por una necesidad imperiosa de que no le mientan de nuevo a la gente más joven. Pero al ser cómico, todo lo que digo es menospreciado. Lo único que estoy haciendo es reclamando un alerta: tengan cuidado porque esto termina de esta manera. Tal es así que hoy lo podemos ver en Venezuela. No es joda. Y hace muchos años que vengo diciéndolo, desde el 2013″.

Sobre la actualidad del país, opinó: “Este es momento es un momento muy especial. Le estamos dando demasiado importancia al kirchernismo, y estamos dejando de lado algo más importante que que son nuestras instituciones. Agarrás a un pibe, a gente de 30 años, y le decís: ‘Explicame qué es la República’, y no sabe. ‘Eh, dejame porque estoy en democracia’, le contesta al policía. Democracia es nada más que la forma que votar. Después tenés que defender la República, que permite que cualquiera pueda decir lo que le parece”, aseguró.

Luego, planteó la idea de la desestabilización y apuntó contra el kirchnerismo: “Hay alguien que está poniendo plata para traer la desestabilización de un gobierno democrático. Y para todos los pelotudos que se ríen porque digo que hay que salir a pegar un tiro, yo saldría a defender la República, no la democracia, que es el sistema de votos, la forma de votar, nada más. Y se han votado grandes hijos de puta”.