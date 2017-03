La Semana del Malbec celebra al varietal que nos identifica en el mundo

Vino argentino por el mundo es sinónimo de malbec. Desde que este cepaje menospreciado en los cenáculos tradicionales del rubro encontró su hogar adoptivo en Cuyo, y por extensión, todo el territorio enológico nacional, no ha dejado de generar satisfacciones -sumando reconocimientos y exportaciones- a los productores locales.

Aliado natural de nuestras carnes, versátil y de gran potencial, no en vano el malbec argentino ostenta la condición de ser el mejor en su tipo.

Para celebrarlo, entre el 3 y el 9 de abril, y bajo el concepto "Malbec, corazón de la Argentina" se lleva a cabo la segunda edición de la Semana del Malbec, con una variada agenda de actividades y un cierre a toda orquesta. Será en el Centro de Convenciones Frondize, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

"Tenemos la suerte de contar con una variedad emblema como Malbec, que cuando se empezó a exportar resultó toda una novedad y se transformó en un puntal hacia los principales mercados", evalúa en perspectiva Juan Carlos Pina, director ejecutivo de Bodegas de Argentina.

"Hoy, nuestro país es pequeño como exportador, representa menos del 3% del comercio mundial de vino, por lo que el techo aún es grande, pero las bodegas van a seguir usando al malbec como carta de presentación", asegura.

Los principales mercados de Argentina para vinos fraccionados en botella son Estados Unidos que lleva alrededor del 40%; le siguen Reino Unido, Canadá, Brasil, Países Bajos, Méjico y China. "Claro está que tenemos por delante el desafío de los países asiáticos", agrega Pina.

Todas las acciones de "La Semana del Malbec" se desarrollarán en el marco de la campaña de promoción genérica Vino Argentino que realiza el Fondo Vitivinícola Mendoza, a través de la Corporación Vitivinícola Argentina. También vale destacar que las entidades organizadoras Bodegas de Argentina y Wines of Argentina se encuentran suscriptos al programa Wine in Moderation que promueve el consumo responsable de vinos.

"Las expectativas para esta edición son altas, dado que la primera las superó completamente. Los consumidores disfrutan la idea de que haya varias actividades en una misma semana manteniendo la temática: sentirse turista disfrutando del malbec en las acciones que se ofrecen en la ciudad", apunta Natalia Alvarez , gerente de Comunicación y Marketing.

Desde su rol de sommelier, Mariano Fresco, considera que en la actualidad, "se habla del malbec del lugar, de terruños, de regiones y microregiones, hoy se habla del malbec de Agrelo, de Altamira. Las grandes novedades son malbecs de distintos lugares". Otras apariciones "son los single vineyard que provienen de un solo viñedo y tienden a demostrar cómo se comporta el varietal de un solo viñedo; blends de malbecs de cosechas, que se mezclan, blends de alturas, etc. Se está experimentando distintos métodos muy interesantes. El Malbec se reinventa día a día", resume el conocedor.

Con licencia para recomendar, Fresco y colegas coinciden en que la versatilidad de este tinto es tal que convalida distintos maridajes, lo que equivale a decir que se "lleva bien" con muchos platos y sabores.

"El maridaje clásico es el asado con malbec, las carnes braseadas, esto atrae mucho a los turistas que encuentran un duo autóctono. Otro maridaje clásico son las pastas con una buena salsa de tomate. Un malbec intenso y corpulento va muy bien el queso, se llevan de maravillas -ilustra- En tanto, algunos ejemplares que tienen 3 o 4 añadas, con notas mento ladas y de frutas maduras, se llevan bien con el cordero, aunque no no resulte tan familiar porque muchas veces se recomienda combinar con un cabernet sauvignon porque sus notas son más especiadas", reseña Fresco.



Finalmente, "los tintos jóvenes que son pura fruta (es decir, sin paso por madera), van muy bien como aperitivo y como acompañante de picadas de fiambres", propone. Como plus, "también podemos animarnos a combinarlo con algún pescado de bajo tenor graso".



En cualquier caso, se recomienda escuchar su latido, "corazón" de la Argentina enológica.

Actividades

La Ciudad de Buenos Aires adhiere al festejo

• Copas. En restaurantes adheridos, se acompañar la comida con tres copas de Malbec diferentes, en vez de hacerlo con una sola botella. Los consumidores podrán pedir la promo por sólo $200 las tres copas de gama Premium, o $300 las de Alta Gama.

• Noche. El viernes 7, las principales vinotecas de la Ciudad extenderán su horario habitual de atención hasta la medianoche ofreciendo degustaciones, shows en vivo e importante descuentos.

• Cócteles. Las barras emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y sus bartenders relegarán los spiritis y combinarán el malbec en exclusivos cócteles.

Fuente: Diario Bae