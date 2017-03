Gustavo Cordera hará una gira internacional

Tras el escándalo generado por sus polémicos dichos sobre las violaciones y las mujeres, Gustavo Cordera volverá a los escenarios y presentará su nuevo trabajo discográfico en una gira internacional que incluye España y Estados Unidos.

El músico, que enfrenta una causa por “apología del crimen”, “instigación a cometer delito” e “incitación a la violencia colectiva”, iniciará una gira que lo llevará por Uruguay, Chile, Colombia, México, España y los Estados Unidos para presentar su nuevo trabajo discográfico llamado “Tecnoanimal”.

Previamente, el ex Bersuit realizará dos recitales en La Trastienda Samsung, el 17 y 18 de junio próximos, en Balcarce 460, del barrio porteño de San Telmo.

En los shows, el cantante interpretará clásicos de la Bersuit.

El músico hoy el 20 de marzo un escrito en los tribunales de Comodoro Py en el que pidió ser sobreseído en la causa penal abierta en su contra por haber dicho que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo“. Declaraciones que realizó el 8 de agosto del año pasado en la escuela de periodismo TEA Arte.

Cordera presentó un escrito de descargo en el juzgado federal 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, en el que afirmó que fue “malinterpretado” y pidió ser sobreseído en la causa.

“No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido”, sostuvo Cordera en la presentación que entregó en los tribunales. “Lamento profundamente si con mis dichos he causado dolor, herida o enojo”, agregó en el escrito.