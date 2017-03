Luis Brandoni: “Vamos a expresar nuestro apoyo al Gobierno”

A un día de la marcha organziada en defensa de la democracia y en apoyo al Gobierno encabezado por Mauricio Macri, Luis Brandoni habló del tema en A los botes, el ciclo que va de lunes a viernes de 9 a 12 por FutuRock FM, y dejó en claro su postura a favor de la movilización.

“La de mañana es una marcha que no tiene promotor responsable sino que se fue creando en las redes sociales. Unos cuantos tenemos deseo de expresar nuestro apoyo al Gobierno constitucional y reiterar nuestra convicción de que queremos seguir viviendo en democracia“, comenzó el actor, que es un histórico militante de la UCR.

“La democracia no está en riesgo, pero no se puede disimular que hay voces organizadas para manifestarse reiteradamente en oposición al Gobierno, y algunos tenemos ganas de decir que apoyamos el Gobierno elegido por el pueblo, que no es un gobierno de facto como algunos pretendieron cuando empezaron a decir que iban a resistir con aguante”, sentenció.

Brandoni aseguró que “es una buena manera de expresarse y tener la oportunidad de compartir algo con gente que tal vez no conozcamos y no sepamos cómo piensan pero tenemos en común una aspiración. Se hace un sábado a la tarde que es un día que la mayoría de la gente no trabaja, así evitamos el corte de calles. Supongo que se va a repetir esto en muchos pueblos y ciudades del interior. Será sin cacerolas, sin símbolos partidarios, salvo que alguien tenga ganas de ir con la bandera argentina“.

“El Gobierno no respalda esto. Si las cosas no van bien no se va a

hacer cargo y si va mucha gente tampoco va a poder adjudicarse ningún mérito”, reconoció el artista, y agregó: “Todas las marchas de marzo tuvieron un propósito común que era manifestarse en contra del Gobierno. El 24 de marzo prácticamente no se recordó el golpe de Estado”.

Para terminar, Luis hizo una referencia sobre la situación de Pablo Echarri. “No voy a opinar sobre Pablo Echarri. Yo estuve 8 años prohibido durante la dictadura“.