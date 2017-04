Casas antirrobos: cuánto cuesta volver tu vivienda inviolable

Ante la probabilidad de sufrir un robo en casa, los mendocinos buscan transformar sus viviendas en fortalezas contra el crimen. Las medidas incluyen desde perros guardianes, a cercos eléctricos y complejos sistemas de alarmas monitoreadas que requieren una inversión inicial de más de 40 mil pesos, además del mantenimiento mensual.

Según los especialistas consultados, las empresas que ofrecen servicios de seguridad han visto incrementar su demanda en los últimos dos años. Si bien estos métodos no son infalibles sirven para disuadir al ladrón. Es más común que intenten ingresar a una casa que parece franqueable que a una blindada.

Para Facundo Llavar de la compañía Wissys, los problemas en los barrios han mermado desde que se instalaron alarmas comunitarias. "No es que la alarma va a erradicar el crimen pero sí lo patea al barrio de enfrente. Por ejemplo, si hay un perro en una casa, el ladrón va a preferir entrar a la que no tiene uno".

El sistema que ofrece Llavar tiene un precio de suscripción de $1.200 y luego, un abono mensual por vecino de $120 por mes, a diferencia de las alarmas comunitarias cuando se activa uno de los dispositivos o sensores, existe una central que identifica el origen de la señal, indicando en qué domicilio se produce el incidente. Trabaja de inalámbrica y con repetidoras que amplían la cobertura geográfica, logrando abarcar grandes aéreas. La sirena se acciona a través de controles remotos, celulares, o bien integrando sensores y alarmas domiciliarias o vehiculares ya existentes.

De acuerdo al poder adquisitivo, los métodos varían su complejidad. Por lo general, se comienza a actuar a partir del robo. "Tenemos la cultura de emparchar y no de prevenir. Después del hurto es cuando entran en desesperación y llaman a la empresa", señaló Rodolfo Zani, vendedor de Prosegur.

Hay dos tipos de ladrones, "el ratero que ve la oportunidad y entra a una vivienda a llevarse lo que puede y los que hacen toda una logística. Lo cierto, es que siempre van un paso adelante nuestro y de la policía", dio cuenta el vendedor.

Por lo general se comienza cerrando el perímetro con concertinas. El metro lineal cuesta $100 con mano de obra incluido. Aunque a partir del año pasado, ha crecido mucho la instalación de cercos eléctricos que tienen un valor de $9.500 los 30 metros lineales.

"Además de más seguros, son más estéticos y cuentan con una alarma exterior que da aviso cuando alguien lo toca", dijo Vanina Reinoso de Seguridad Perimetral Mendoza, quien señaló que "estos cercos producen una patada de corriente desagradable, que no es mortal, porque usa una tensión no corriente, no tiene amperaje que es lo que provoca las electrocuciones".

A esto, se suma rejas, cuyo metro cuadrado ronda los $3.000, puertas blindadas por $10.000, luces con sensor de movimiento desde $500 y otras con célula fotoeléctrica por $600. Muchos eligen, además, sumar a la familia un perro cuidador. El de raza preferido para esta tarea es el ovejero alemán que en los criaderos pueden comprarse por $9.000.

Otros de los recursos cada vez más elegidos son las alarmas monitoreadas, que están conectadas a una central que en caso de una señal de alarma se activa un operativo de respuesta y se da aviso a las fuerzas de seguridad. El kit básico con sensores de movimiento interior y exterior, sirena, panel de alarma y teclado, más pulsador inalámbrico tiene un costo de instalación de $2.500 y un abono mensual de $400. El aumento del precio variará de acuerdo a los elementos que se coloquen.

En tanto, las cámaras monitoreadas, un novedoso sistema de cámaras que permitirá al usuario ver lo que sucede en su casa cuando no está, desde cualquier dispositivo tiene un costo de instalación de $5.000 y un abono mensual de $350. También, ante un evento de alarma se disparan los dispositivos de alerta.

"Diez años atrás decir que entraron a robar a un barrio privado hubiese sido absurdo. Hoy es hacia donde apuntan los ladrones", señaló el vendedor de Prosegur, quien destacó que "un delincuente cuando ve un cartel de una alarma monitoreada lo piensa dos veces para entrar a robar".

Al haber una alarma monitoreada sabe que tiene pocos segundos para actuar, "manotea lo que ve y es probable que regrese en otra oportunidad porque algo le quedó pendiente para robar", concluyó.

Cansados de la delincuencia, muchos barrios optan por contratar seguridad privada. Existen en la provincia más de 141 empresas registradas en el Ministerio de Seguridad. Por vecino se puede pagar $500 por mes entre 270 casas con vigilancia las 24 horas .

Mariano Cortez Murillo de C&R Seguridad Privada SRL y ex director de la penitenciaria provincial indicó que "falta comunicación para ver el perfil del vigilador que se emplea". En este sentido, hay que tener verificar la empresa que se contrata.

"Hay zonas donde son señaladas las casas. Pasan te tocan 3 ó 4 veces el timbre y al cuarto, están ingresando", añadió y concluyó que "las alarmas comunitarias son importantes" siempre que no se juegue al pastor mentiroso y se activen cuando realmente ocurre una situación de riesgo.

En cuanto a los seguros por robo, Marcos Farello de Sancor, aconsejó partir de un "enlatado", seguros acordes al bolsillo que permitan reponer lo más importante. El más solicitado es de $125 por mes con una indemnización de $23.000 para robos de mobiliario y $10.000 cuando lo que se sustraen son electrodomésticos.

Consejos de seguridad

A través de una serie de consejos el ministerio de Seguridad busca prevenir delitos en las viviendas urbanas y rurales.

El ministerio de Seguridad ha implementado una serie de medidas que buscan prevenir robos en viviendas de zonas urbanas como rurales.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades aconsejan evitar dejar entrar a la vivienda a personas desconocidas, incluso si van vestidas con el uniforme de alguna empresa de servicios.

Si niños observan a una persona extraña merodeando la vivienda deben avisar a un adulto, nunca abrir la puerta.

A su vez, si se deja la casa sola por un tiempo hay que corroborar que todas las puertas y ventanas estén cerradas correctamente.



Otro de los consejos es no dar señales que delaten tu ausencia como la acumulación del correo y el diario, esto evitará sospechas ante posibles delincuentes.

Además no dejar mensajes en la puerta alertando la estadía fuera de la casa ni dinero, joyas u otros objetos de valor a la vista en el interior de la vivienda son otras pautas a seguir con vistas a ser posibles víctimas de robos.

En tanto para aquellos que viven en zonas rurales, además de estas recomendaciones, deben tener en cuenta evitar guardar grandes sumas de dinero en el interior de la vivienda y en el caso de pagar sueldos a empleados implementar otras formas pagos.

Las maquinarias, implementos agrícolas, elementos de bodegas y herramientas deben ser guardadas bajo llave en galpones.

En este sentido, jefes de la cartera de seguridad recomiendan realizar una red de comunicación, por ejemplo en whatshapp, con aquellos vecinos de confianza y Policías para que estén comunicados ante cualquier situación imprevista.

Ante cualquier emergencia o delito solicitaron llamar de inmediato al 911 o al número de teléfono de la dependencia policial más cercana.