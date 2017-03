Científicos logran pintar objetos con el negro más negro del mundo

Vantablack® es un revestimiento súper negro que mantiene el récord mundial como la sustancia más oscura que ha fabricado el hombre. Es el material oscuro fue creado por el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y refleja sólo el 0,036% de la luz que lo golpea (medida a 700nm). Actualmente está disponible en dos versiones, ya sea directamente aplicada a superficies que utilizan tecnología de deposición por vacío o por pulverización y luego post-procesamiento.

Vantablack no es una pintura, un pigmento o una tela negra, sino un "bosque" funcionalizado de millones y millones de tubos increíblemente pequeños hechos de carbono o nanotubos de carbono. Cada nanotubo en el "bosque Vantablack" tiene un diámetro de alrededor de 20 nanómetros (que es aproximadamente 3,500 veces menor que el diámetro del cabello humano promedio), y son típicamente de alrededor de 14 micrones a 50 micrones de largo. Una superficie de 1 cm2 contendría alrededor de mil millones de nanotubos.

Los resultados son asombrosos y tenebrosos al mismo tiempo. El revestimiento de nanotubos de carbono -cada uno mide unos 20 nanómetros, es decir, son 3.500 veces más pequeño que el cabello humano- crea una superficie casi perfecta de negro.

Al mostrar las imágenes al público, los científicos se percataron que la mayoría de las personas se confunde, piensan que se trata de algún tipo de censura o un agujero sin fondo.

Qué propiedades tiene

Reflectancia ultra baja: Vantablack absorbe el 99,965% de la luz (750nm de longitud de onda).

Absorción UV, Visible e IR: La absorción trabaja desde UV (longitud de onda de 200-350 nm), a través del visible (350-700nm) y en el espectro infrarrojo lejano (> 16 micrones), sin características espectrales.

Muy alta conducción térmica de delante a atrás: excelente para las fuentes de calibración Black Body.

Super hidrófobo: A diferencia de otros revestimientos negros, el agua no tiene impacto en las propiedades ópticas.

Muy alta resistencia al choque térmico: Sumergir repetidamente un sustrato revestido con Vantablack en nitrógeno líquido a -196 ° C y luego transferir a una placa caliente a 300 ° C en aire no afecta sus propiedades.

Resistente a golpes y vibraciones extremas: Independientemente probado, Vantablack ha sido sometido a fuertes golpes y vibraciones simulando el lanzamiento y puesta en escena.

Baja emisión de gases y pérdida de masa: Las pruebas independientes de ECSS muestran niveles casi indetectables de desgasificación, CVCM, WVR, RML y TML.

Excelente rendimiento BDRF y TIS: Incluso en ángulos poco profundos los niveles de negrura superan a todos los demás revestimientos comerciales súper negros.