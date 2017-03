Bolivia expresó su "incondicional apoyo" a Venezuela

A contramano de la gran mayoría de los países latinoamericanos, Bolivia expresó el jueves su "incondicional apoyo" a Venezuela, qué disolvió su parlamento de mayoría opositora, y denunció una injerencia internacional que pretende desestabilizar al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente Evo Morales, quien se encuentra en Cuba para una cirugía, denunció un "nuevo ataque que intenta facturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana", según un comunicado de la cancillería.

La crisis de Venezuela cruzó nuevas fronteras al asumir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las funciones del Parlamento, decisión calificada por su amplia mayoría opositora como "un golpe de Estado".

El izquierdista Morales, en el poder desde 2006, ha sido aliado de Cuba y muy cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue sucedido por Nicolás Maduro.

La cirugía en Cuba

Por otro lado, en declaraciones a la cadena multinacional Telesur -con sede en Venezuela pero de la cual Cuba forma parte y que se ve en la isla como una cadena local- el ministro de la Presidencia de Bolivia, René Martínez, aseguró que Morales está bien predispuesto para enfrentar el tratamiento médico.

"Estuvo haciendo seguimiento de noticias no solo del país (Bolivia), sino internacionales a la espera de la cirugía mañana'', señaló Martínez, quien reiteró que la intervención para quitarle un nódulo que le provoca ronquera y limita su capacidad de hablar se realizaría hoy luego de unos exámenes de rutina.

Poco antes de viajar hacia la nación caribeña en la madrugada de ayer y en una ceremonia para transmitir el mando al vicepresidente Álvaro García, el mandatario, de 57 años de edad, manifestó que no sentía ningún dolor en la garganta pero que adelantó la cirugía prevista para el 8 de abril pues sentía que el mal empeoraba.

Morales también indicó que no sabe cuándo regresará a Bolivia.

Funcionarios de la Embajada de Bolivia en La Habana no respondieron a solicitudes de información por parte de The Associated Press.