El reparto de “Buffy” se reunió 20 años después

Se cumplieron 20 años del estreno de “Buffy, la cazavampiros”, la creación de Joss Whedon que se convirtió en una serie de culto, y que sigue siendo recordada por sus fanáticos. Para celebrar, las revistas Entertainment Weekly y People lograron reunir al elenco completo.

20 years in the making….and here it is!! Thank you #entertainmentweekly for making it all happen. Keep an eye out as I will be doing a takeover of @entertainmentweekly with my behind the scenes shots of the day!! Una publicación compartida de Sarah Michelle (@sarahmgellar) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 7:17 PDT

El reencuentro se dio el pasado 10 de marzo, mismo día en que la serie se estrenó en 1997, y estuvieron: Sarah Michelle Gellar (Buffy), David Boreanaz (Angel), James Marsters (Spike), Alyson Hannigan (Willow), Charisma Carpenter (Cordelia), Seth Green (Oz), Kristine Sutherland (Joyce), Michelle Trachtenberg (Dawn), Amber Benson (Tara), Nicholas Brendon (Xander), Alexis Denisof (Wesley) y Emma Caulfield (Anya) y su creador, Joss Whedon.

El único ausente fue Anthony Stewart Head (Rupert Giles), quien contó en la red que no podía estar presente debido a su obra Love In Idleness, que realiza en Londres.

“Buffy es la metáfora definitiva: los horrores de la adolescencia manifestados a través de estos monstruos reales“, sostuvo Sarah Michelle Gellar sobre la serie que la hizo conocida mundialmente.

“Es la época más complicada de la vida. Cuando atraviesas una etapa horrible de la vida como es la adolescencia te sientes solo, y Buffy, cazavampiros fue una forma de decirle al público que no estaban solos”, agregó Boreanaz.

Por su parte, el creador de la serie que se emitió entre 1997 y 2003 y se convirtió en culto, expresó: “Para mí, lo más importante es que haya habido gente que ha venido a mí a decirme cómo la serie les hizo cambiar su visión de lo que podían llegar a ser o hacer, cómo afrontar sus problemas o sentirse mujeres líderes. Que la gente saque fuerzas de mis pequeños terrores… no hay mayor legado que eso”.

Consultados sobre una posible vuelta de la serie, Alyson Hannigan dijo planteó la posibilidad de realizar una serie animada. James Marsters opinó que la serie podría seguir sólo si Whedon se mete en el proyecto. “Creo que los aficionados se volverían locos si algo así pasara. Haría a mucha gente feliz,” añadió Charisma Carpenter.

Sin embargo, “Buffy” no está tan de acuerdo con una vuelta, aunque sí le gustaría que la historia siguiera viviendo en “forma de cómic”. “En cierto modo, cuando las cosas son mágicas lo último que quieres es volver atrás y convertirlas en el Padrino III ¿Verdad? Estoy segura de que los aficionados estarían increíblemente decepcionados al oír esa respuesta, pero creo que lo estarían más si no somos capaces de crear algo que esté a la altura de sus expectativas, porque las expectativas son terriblemente altas. Me encanta que pueda vivir en forma de cómic y novela gráfica. Hay muchos mundos en los que la licencia puede vivir”, concluyó la actriz.

Mirá la entrevista al elenco de “Buffy, la cazavampiros”.

Volvamos un rato a 1997.