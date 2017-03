Naiara Awada arremetió contra Analía Franchín

“Analía es una persona que no tiene ningún talento y necesita -para generar polémica- hablar mal de otros”, arremetió la actriz y sobrina de la primera dama, Naiara Awada, contra la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, Analía Franchín, quien había dicho que “Juliana Awada lo único que tiene de feo es algún familiar resentido”. “Fui a su programa y no me dijo nada en la cara”, expuso en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Sobre todo me jode porque tendríamos que cuidarnos más entre las mujeres, no puede ser que nos agredamos entre nosotras”, le criticó a la panelista.

Asimismo, recordó que “Analía Franchín, salió de un día de la nada a poner una foto de Juliana Awada y puso que ‘lo único feo que tiene mi tía es un familiar resentido’. Tal vez me tendría que haber callado, pero no puedo no darme por aludida, soy el único familiar de ella que está expuesta y en el medio de la tormenta”, admitió en diálogo con Nilda Sarli durante el programa radial “Por Si Las Moscas”. Aclaró entonces que “además jamás hablé mal de mi tía, la amo, y no va a encontrar nunca en la vida archivo en el que se me vea hablando mal de mi tía”.

Por otra parte, sobre su futura participación en el Bailando contó cómo tomó la decisión de participar este año: “El año pasado no quise porque estaba muy enfocada en mi formación actoral y mi carrera como actriz. Además era un momento familiar complicado, había asumido Mauricio (Macri) hace poquito como presidente, era todo muy junto”, reconoció.

“Ahora aprendí que yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo pensaba ‘no puedo hacer esto siendo sobrina del presidente’, ahora entendí que si algo me hace feliz, lo tengo que hacer, no me limito por nada y por nadie”, advirtió.

G Plus

Facebook

Twitter “En el Bailando hay demasiada gente que tiene un personaje muy armado” “En el Bailando hay demasiada gente que tiene un personaje muy armado”

En cuanto a cómo encarará el certamen de Showmatch, afirmó que “me parece que no quiero vender un personaje, quiero ser yo, pero no quiero sacar mi parte más combativa. Lo que voy a hacer es tomarme todo con humor y ampararme en mi parte artística, sé que van a buscar que hable, pero voy a hacer lo más ‘yo’ posible, y tratar de cuidarme”, expuso. Así como admitió que “lo que más me va a costar que no puedo caretearla, porque ahí adentro hay demasiada gente que tiene un personaje muy armado”.

En referencia al jurado, reveló sus consideraciones sobre cada uno de los miembros: “(Marcelo) Polino es completamente funcional al show, ha puntuado cosas sin coherencia porque se ensaña con alguien, y es un bajón porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, espero llevarme bien con él”. Continuó entonces que “Moria (Casán) es mi gurú espiritual, yo soy muy amiga de la hija, nos llevamos bárbaro, puede que haya empatía como hija y es amiga de mi papá también”. Añadió entonces que “Pampita es el mayor signo de pregunta de todo el jurado, no sé qué esperarme de ella”. Y sobre Ángel De Brito manifestó que “no sé tampoco, porque tengo buena onda con él, pero es súper cambiante, a mí me pasa mucho que cuando están ahí cagándose de risa o matándose y no sé si es actuación o no”.

Por último, confesó que “hoy en día me estoy dando cuénta -porque no era consciente- de lo que podía generar con declaraciones sobre política, sobre opiniones, lo que hago cuando tiro un tuit”. “Ahora voy a cuidar mucho más mi perfil mediático”, concluyó.