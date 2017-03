A Gareca se le fue la directora de administración y se vienen más cambios en Cultura

En medio de los serios cuestionamientos políticos por lo sucedido en el ECA y luego en la Vendimia, la directora de administración de Cultura, Judith Deliberato, dejó su cargo por "diferencias" con el secretario Diego Gareca. Si bien Gareca aseguró que aún no recibió la renuncia, adelantó que en abril "habrá cambios en las segundas líneas".

Nuevamente el secretario de Cultura está en el ojo de la tormenta. Luego de brindar explicaciones en el Senado por los incidentes ocurridos durante la Vendimia 2017, la directora de administración renunció.

Se trata de una empleada histórica del área, ya que lleva 28 años y conoce íntimamente el funcionamiento de Cultura. Y su renuncia no es cualquier renuncia: por sus manos pasaron las licitaciones de DELA SA y de Grúas López, las firmas contratadas por Cultura en los sucesos ya conocidos.

Fuentes de la secretaría confirmaron el alejamiento de Deliberato y señalaron que está buscando el pase al Ministerio de Salud, porque tiene un cargo de planta permanente. Pero además porque le queda poco para jubilarse.

"No sabía que había renunciado, todavía no me lo han notificado", admitió el funcionario.

Durante la gestión de Marizul Ibañez, la contadora se desempeñó como subdirectora y, hacia el final de su mandato, fue la elegida por Fabricio Centorbi como directora para terminar de "acomodar las cuentas" de una gestión que también terminó mal, con denuncias por contratos basura, efectuadas por la actual gestión radical.

Cuando asumió la gestión radical, Martín Kerchner designó a Deliberato como directora de administración por su perfil técnico y por sus años de experiencia en Cultura.

Según trascendió, la relación entre Gareca y la contadora no era la mejor. Tenían diferentes puntos de vista en cuanto a las decisiones que se tomaban.

Las mismas fuentes señalaron que la renuncia de la funcionaria no tuvo que ver con lo ocurrido en la Vendimia ni con el incendio del ECA, sino más bien por el perfil "político" del funcionario de Cornejo.

Pero también recalcaron que "discutían todo el tiempo" principalmente "por las formas distintas de gestionar". Hasta que la relación laboral se volvió insostenible.

Por su parte, el secretario de Cultura negó haber tenido diferencias con Deliberato y no estaba al tanto de su renuncia. "La relación era armónica", sostuvo.

Aún más, Gareca adelantó que "habrá cambios en las segundas líneas de su gabinete", un organismo que luego de lo sucedido en el verano -un incendio en el Espacio de Arte Contemporáneo que afectó obras y, luego, la caída de una grúa que hizo peligrar la fiesta de la Vendimia- necesita oxigenarse y relanzarse políticamente.

Con todo, el propio Gareca le bajó el tono a los cambios que quiere darle a la secretaría.

"Serán en forma gradual, no tienen nada que ver con lo que pasó, sino que simplemente es por los objetivos y el futuro de la gestión", ensayó.