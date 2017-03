Pinky subastará algunos de sus valiosos objetos personales

Es un ícono de la televisión argentina con más de seis décadas de trayectoria en los medios. Querida por el público, alguna vez se animó a incursionar en política como candidata a la intendencia de La Matanza. Sin embargo, a los 81 años, el presente de Pinky es muy distinto.

Una importante página que organiza subastas publicó varios valiosos objetos de la periodista que serán vendidos este viernes 31 de marzo. Entre los mismos hay cuadros (uno es un Picasso), cristalería, vajilla y esculturas entre otros elemento de gran valor económico y sentimental.

Vale recordar que tras sufrir una neumonía en 2012, a Pinky se le originó una trombosis que la mantiene con un delicado estado de salud. Según informó Teleshow, la locutora confirmó que pasa sus días postrada en una cama.

No obstante, y tras los rumores que indicaban que la subasta se debía a problemas económicos, Pinky aclaró los verdaderos motivos, que se deben a que vendió su casa de Punta del Este. “Al vender la casa, me traje todo para acá. Tenía muchas cosas en Uruguay, así que decidí desprenderme de algunos objetos que no me hacen falta. ¡He juntado tanto! ¡O me voy a la vereda o me deshago de algo!“, le dijo a La Nación.

Mirá algunos de los objetos que subastará.