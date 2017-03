Video: la angustia de Ailén Bechara por la dura historia de su papá

Alcanzó con que Ángel de Brito le nombrara a su papá, para que Ailén Bechara comenzara a quebrarse y angustiarse en un instante. Es que para la bailarina, la historia familiar con su padre aún le moviliza un montón de sensaciones internas.

Pero el factor que hizo detonar las lágrimas de Ailén no ocurrió en el piso de Los Ángeles de la Mañana, sino que se gestó en Cuestión de Peso hace algunas semanas cuando uno de los participantes de ese ciclo, Juan Ignacio, lanzara una inesperada confesión. “Tuve un romance con Jorge, el padre de Ailén Bechara. Duró poco, pero igual fue algo lindo. Ahora tengo contacto, pero como amistad. Él me manda apoyo, me mira siempre en el programa“.

“Cuando este personaje salió a hablar en Cuestión de peso lo estaba viendo y me llamó mi mejor amiga. Me parece que tocaron un tema muy delicado, con una liviandad…“, dijo Bechara con la voz entrecortada. “Lo importante no es si tuvo o no la relación con mi papá. Mi viejo puede hacer de su vida lo que quiera, lo amo y es mi papá. Pero hasta decían ‘es el padrastro de Ailén’. Con una tranquilidad… ¡hay una familia atrás!”, agregó angustiada.

Además de recordar lo duro que fue para ella, en su adolescencia, los rumores que circulaban en relación a su familia en Darragueira, el pueblo en el que se crió, Ailén reveló que en este momento su padre está luchando contra un cáncer.

