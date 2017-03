El drama de Messi: en la encrucijada de la gloria deportiva y el caos institucional

La sanción de oficio de la FIFA a Messi puede leerse en un marco más amplio como una sanción para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Privar de su mejor jugador a un equipo argentino tambaleante lo coloca en una situación de inestabilidad, tensión y crisis deportiva de cara al fin de las Eliminatorias. Los escenarios actuales se revelan todos posibles: Argentina puede ir al Mundial por clasificación directa, jugar el repechaje con Messi, o quedar fuera por primera vez desde México 1970.

Pero, ¿qué hay detrás de esta sanción disciplinaria a Messi? La relación FIFA-AFA viene tensándose en los últimos años y con certeza en los últimos meses. En la AFA han desafiado varias veces a la FIFA, incumpliendo normas y buscado atajos a los procesos institucionales, señales que no han sido bien tomadas por la entidad madre del fútbol global.

La postura de FIFA hasta el momento ha sido de tolerancia frente a un escenario que saben marcado por la transición y la inestabilidad desde la muerte de Julio Grondona en 2014. Pero en épocas donde la FIFA atraviesa también por una renovación de su imagen luego de los escándalos que implicaron a muchos de sus dirigentes, la necesidad de mostrar coherencia y orden deviene una prioridad.

De hecho, la FIFA no acepta en su órbita la intervención de gobiernos nacionales en la esfera de la resolución de problemas internos de las federaciones. La intervención, a través de la Comisión Normalizadora, que se dio en Argentina fue negociada en varios aspectos con la FIFA que hasta concedió, aunque con fastidio, algunos elementos que desde el poder político local se pidieron. Pero la trama fue demasiado manoseada y visible en las pujas de intereses de los actores.

En lo que se refiere a la sanción aplicada a Messi, ésta fue hecha de oficio, es decir, fue la FIFA misma quien intervino y pareció llevar implícito un enésimo mensaje a la AFA: "No piensen que porque son Argentina y tienen a Messi eso les garantiza un lugar en el Mundial".

Para el sentido común futbolero argentino -motorizado siempre por sectores de la prensa- que viene postulando que "un Mundial sin Messi no es negocio" y que por ende los siempre presentes fantasmas del arreglo, el acomodo y el apaño le darían una mano al equipo nacional para ir a Rusia en nombre del espectáculo y del mercado, esta sanción también representa un baño de realidad y un llamado a repensar un escenario global del fútbol donde Argentina ha perdido centralidad.

¿Qué nos dice el hecho sobre de la situación de Messi? La reacción de Lionel ante fallos arbitrales no ha sido a lo largo de su trayectoria un problema de "disciplina". Ahora bien, si se consideran los antecedentes recientes, resulta hasta lógica su predisposición a expresar malestar.

La selección en la que se ha desenvuelto Messi funcionó como un ecosistema humano que bastante ha resistido a los desmanejos en AFA. Pero ante tanta inestabilidad ningún equipo puede estar blindado de su entorno: falta de interlocutores institucionales claros, cambio de timón en el rumbo deportivo, modificación de estilos y planteos en el campo de juego, relaciones ya no tensas sino violentas con la prensa, y la lista de aspectos negativos puede dar tantas líneas que no alcanzaría para escribir esta columna.

Tomando el caso opuesto se encuentra ahora Brasil, desde su caída en el pozo hasta la reconstrucción de su selección. Observar el caso brasileño puede dar algunas pistas para pensar e propio contexto.

Ningún aficionado en Brasil, y mucho menos su Confederación de Fútbol y los grupos dueños de las transmisiones televisadas del fútbol, hubieran imaginado que su producto estrella podía ser humillado en su propio Mundial de 2014. Si bien existía la posibilidad de no ganar el título, nadie estaba "preparado" para el 1-7 que le infligió Alemania.

El círculo negativo y las decisiones conservadoras bajo el lema de que se necesitaba mano dura y disciplina para encuadrar a los jugadores dieron como resultado los fracasos en las Copas América 2015 y 2016. El caso se resolvió sin interferencias de las esferas políticas nacionales, ocupadas éstas por pujas más importantes y determinantes para el país. Las decisiones democráticas en Brasil no se plasmaron precisamente ni en el cambio de gobierno nacional, ni en el cambio de la federación de fútbol. Pero la CBF acertó en crear un clima favorable y una renovación para su selección.

Así, se aprovechó en todos los aspectos el potencial de Neymar, a quien los cambios y la estabilización del entorno lo colocaron, al igual que a sus nuevos compañeros y algunos que fueron "recuperados", en climas positivos. En un año Brasil pasó así de ser un equipo sin rumbo a uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial.

En el drama que se ha construido acerca de Lionel Messi, el problema no es el mismo, pese al linchamiento mediático que lo señala. Una selección argentina sin él es de por sí un desafío que hasta el momento las distintas conducciones técnicas del equipo no han sabido resolver. No tener un rumbo profesional y humano claro es atar con alambre lo que ya no se puede arreglar, y es ese el proceso que hoy está atravesando la Selección.

Un Mundial sin Messi representa una pérdida para la FIFA, para el Comité Organizador de Rusia, para el gobierno argentino, y hasta para los rivales futbolísticos. Ni qué hablar de los esponsors que se colocan detrás de Lionel y de los medios de comunicación. ¿Y después de Messi? A muchos parece no importarles el después, pues a él le atribuyen el drama de "salvarlos" o "hundirlos".

---

Por Diego Murzi (*) y Fernando Segura (**)

(*) Sociólogo CONICET IDAES/UNSAM - Vicepresidente de ONG Salvemos al Fútbol.

(**) Sociólogo, Profesor en Universidad Federal de Goiás, Brasil - Investigador de CIDE, México.