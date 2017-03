La detuvieron por escuchar la misma canción de Ed Sheeran muchas veces

Ed Sheeran acaba de lanzar su reciente material discográfico con su sencillo Shape of you , el cual en poco tiempo se convirtió en el favorito del público. Ahora, nos enteramos que una mujer fue llevada a la cárcel por escuchar dicha canción durante media hora.

Esto sucedió en la ciudad de Willenhall, donde Sonia Bryce , de 36 años, fue denunciada por su vecinos tras oír por tanto tiempo una y otra vez el tema de Sheeran , además de que se podían escuchar gritos e insultos.

De acuerdo con el informe, esta acción se estaba haciendo una rutina diaria hasta que colmaron la paciencia de los vecinos y una vez arrestada, compareció ante los tribunales locales, “Debes aprender a comportarte como un adulto responsable y razonable y no hacer la vida de tus vecinos tan miserables como la tuya”, le señaló el juez.

Esta historia dio un giro inesperado, ya que contrario a lo que parecía, la mujer dijo no ser admiradora del cantante, “No me gusta tanto Ed Sheeran (…) Me gustaba, pero lo saqué de mi lista. Nos volvía locos”, dijo.