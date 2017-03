Arde la interna de ATE: "Gil, bardero, chorro, vendiste todo"

El ex sindicalista de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jorge Chavez difundió a través de Facebook una cámara oculta que le hizo el secretario general, Roberto Macho, en el que muestra cómo es insultado y echado de la sede.

Chavez, ex representaba a los trabajadores de la ex Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) desplazado de su puesto en el Consejo Directivo junto a la gremialista Raquel Blas por Macho, publicó el miércoles un video en el que evidencia la interna caliente que existe entre los sindicalistas.

Ver también: Macho se resiste a la orden judicial de reincorporar a Blas en los cargos sindicales

Cuando comienza la grabación, Chavez advierte que filmará el "maltrato" que recibe por parte de Macho y otros colaboradores de ATE.

Una vez adentro de la sede, el ex representante de la ex EPTM es echado por otras delegadas, según aclara en su publicación: "Apriete por parte de Macho, y de las mentiras x parte de delegadas de Dinaf".

Luego, ya con el secretario general la discusión comienza a subir de tono y Macho comienza a insultarlo y tratarlo de "chorro".

"Qué te pasa pelotudo, si estás dele putear por el Facebook y todos lados. Hacete cargo boludo. Gil. Sos un pelotudo. Sos un gil, eso es lo que sos, qué venís a bardear y encima a las mujeres. Pelotudo. Si tenés la pelotas que tenés, ponelas en juego pelotudo. Andá a ponerme la denuncia, vos, gil, boludo, bardero, mentiroso, chorro, eso es lo que sos. Tomatelá", comenzó diciendo Macho.

Chavez sólo respondió: "¿Por qué me decís eso? Yo no me voy de acá, porque soy afiliado y aporto". Esto aumentó la molestia del dirigente gremial que continúo con los insultos y acusó de haber vendido Transporte, cuando el chofer era delegado.

"Tomatelá, vos que vendiste la empresa de transporte (por la EPTM), vendiste todo, todo vendiste. Sos un peregil. Gil, vendido, traicionero, traica, tomatelá", concluyó Macho, una vez que Chavez salió de la sede.