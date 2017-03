Efecto lluvia: dos choques similares entre motos y micros en Ciudad

La lluvia, la calzada resbaladiza y cierta desatención de los conductores provocaron esta mañana dos accidentes similares en Ciudad.

Uno ocurrió de madrugada en la esquina de Vicente Zapata y San Juan. Uno joven de 21 años que conducía una moto chocó contra un colectivo y, a raíz de las heridas que sufrió, fue trasladado al hospital Lagomaggiore.

Estefanía, una amiga del joven accidentado, relató a Canal 9: “Lo importante es que esté bien, pero le sangra mucho la canilla, no sé si se ha quebrado o si ha tenido un problema, no sé lo que le pasó. Pero justo caímos y yo me desesperé porque no quería que le pasara nada. Ahora voy a ver cómo está en el Lagomaggiore".

La joven comentó que su amigo le dijo que "había puesto el guiñe y el chofer también y después no me dijo nada más porque se lo llevó la ambulancia". La moto quedó debajo del micro.

Por su parte el chofer del colectivo relató que cuando se dio cuenta que el motociclista que iba a doblar intentó frenar, pero no alcanzó a hacerlo y terminó impactando

Mientras que en Mariano Moreno y Rodríguez se produjo otro incidente vial entre un colectivo y una motocicleta. Ocurrió minutos después de las 7 cuando un colectivo del grupo 5 impactó contra un motociclista que tendría el semáforo en rojo

Se trata de un conductor de 40 años que iba solo y fue trasladado al hospital Central para dolores en sus extremidades.