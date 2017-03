La joven inmigrante argentina que se animó a desafiar a Donal Trump

Una joven inmigrante argentina utilizó Facebook para enfrentar a Donald Trump y asegurar que no es "un parásito" como afirma el presidente estadounidense, ya que paga sus impuestos y no cobra ningún subsidio.

Belén Sisa, de 23 años, llegó a ese país con sus padres y hermanos cuando tenía seis años. La chica asegura que nunca recibieron algún tipo de beneficio o crédito por ser extranjeros, sino que trabajaron y contribuyeron como todo ciudadano.

Ella misma vivió indocumentada hasta que en 2012 consiguió un estatus legal por el decreto Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), del ex presidente Barack Obama.

"Desmitificación: Yo, una inmigrante indocumentada, acabo de presentar mis impuestos y PAGUÉ USD 300 al estado de Arizona. No puedo recibir ayuda financiera del gobierno estatal o federal para la universidad, no puedo recibir beneficios de desempleo, un plan de salud con descuento o un fondo para jubilación. Creo que soy una ciudadana bastante buena. Oh, y hay MILLONES como yo que pagan a un sistema del que nunca van a recibir nada. ¿Quiere decirme de nuevo que me tendrían que deportar, que no aparto nada y que sólo le chupo la sangre a este país mientras el 1% de las personas más ricas de este país nos roban todos los días? ¿Qué tal si me muestra los suyos, Donald J. Trump? #HereToStay (#AquíParaQuedarme)", escribió la Sisa.

Decenas de personas respondieron con capturas de pantalla de sus denuncias sobre el estatus de indocumentada de Belén a las autoridades.

"Me dan pena estas personas sinceramente. Qué encuentren la paz y felicidad en sus corazones oscuros", escribió Belén en otra publicación.

Esto, sostuvo, reforzó su convicción en la necesidad de "defender nuestros derechos y los de nuestras familias". Agradeció a sus hermanos y hermanas indocumentadas y todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.