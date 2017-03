Oscar Martínez criticó a Raúl Rizzo por Pol-Ka

El actor, Oscar Martínez, se refirió a los dichos de Raúl Rizzo en la “Mesaza” de Mirtha Legrand, donde aseguró que Pol-Ka no lo contrataba por su ideología política. “En Pol-Ka está lleno de gente que apoya al kirchnerismo”, aseguró Martínez.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, durante el programa “Por Si Las Moscas”, Martínez indicó que “yo no trabajé tanto en Pol-Ka”. Sin embargo, argumentó que “en plena gestión anterior los programas de Pol-Ka estaban llenos de gente que apoyaba al kirchnerismo, no acredito esto”.

Al ser consultado sobre el enfrentamiento entre los actores por cómo piensan, consideró que “es un reflejo del país en general, de muchas otras profesiones y actividades. Por la naturaleza pública del trabajo era muy ostensible y repetido verlos en los medios masivos de comunicación fanatizados con una idea política”, analizó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Asimismo criticó el accionar de los medios de comunicación porque “fogonean la grieta”, y comparó: “los que no pensamos así éramos buscados para confrontar, sobre todo por parte de un periodismo en particular, la búsqueda era fogonear la confrontación”.

“Este lo veo como un momento muy difícil porque mucha gente por fanatismo y por ego, apuestan a que le vaya mal a este gobierno”, se lamentó. Al tiempo que aseguró que “yo estuviera quien estuviese querría que nos fuera bien”.

La critica de Martínez se suma a la de Federico D’Elía, quien también cruzó a Rizzo y defendió a Pol-Ka como generadora de fuentes de trabajo.

Por último criticó el acto por la memoria que se hizo en movilización a la Plaza de Mayo este último 24: “La plaza terminó con una persona vociferando ‘asesinos’, y hablando en contra de la democracia y regalando helicópteros amarillos como souvenir, me parece una pesadilla”.

“Decir eso, en contra de la democracia, y que eso haga que la gente termine coreando consignas demenciales, esto es un retroceso enorme, creo que fue un 24 de marzo para el olvido”, concluyó.