Luciano Abecasis, defensor de Godoy Cruz, sostuvo hoy que “tenemos que corregir errores y tomar los recaudos necesarios” para el partido del próximo domingo ante River Plate en Mendoza.

El ex lateral derecho “millonario” dijo que “volvemos a enfrentar a otro equipo de jerarquía, como fueron los otros que tuvimos en este reinicio del torneo y a partir de la práctica de mañana comenzaremos a darle un poco más de forma al equipo. Veremos material sobre el juego de River y a partir de allí el técnico irá planificando como jugarlo”.

Abecasis consideró, en declaraciones radiales, que “el fútbol actual es muy cambiante. Ellos han jugados muy buenos partidos como lo hemos hecho nosotros también. Jugaremos por la confirmación de quien pasa por el mejor momento. No podemos tener puntos tan altos como los que tuvimos y luego caer en una versión tan desfigurada de la que habíamos mostrado antes”, en alusión a la derrota 2-1 ante Racing en Avellaneda.

“Quiero creer, y así lo sentimos nosotros, que ante Racing fue una mala noche. Estamos bien, no estamos golpeados, no es que estamos pasando por un mal momento o algo para preocuparse. Pero sí hay que darle la atención que el partido merece, para no volver a cometer los mismos errores”, añadió.

En lo estrictamente futbolístico el plantel "bodeguero" realizó hoy su segunda práctica semanal en el predio de Coquimbito, departamento Maipú, y mañana el técnico Lucas Bernardi irá perfilando al probable equipo, que en principio tendrá una variante obligada por la suspensión del volante Fabián Henriquez, expulsado ante la “Academia”.