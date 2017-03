Servini aseguró que el fallo de la Corte "está digitado en mi contra"

La jueza federal María Romilda Servini afirmó que la restitución del límite de 75 años para ejercer como magistrado, decidido ayer por la Corte Suprema, es un fallo "digitado" en su contra, porque tiene a su cargo una investigación contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, pero advirtió que no se va a dejar vencer "tan fácil".

"Pienso que este fallo está digitado en mi contra", dijo Servini en una entrevista publicada hoy en el sitio Web del diario Ámbito Financiero.

"¿No llama la atención que lo hayan apurado para salir ahora? A mí me llama la atención que salga en este momento, justo cuando los medios me están imputando que estoy en contra del doctor Lorenzetti", agregó.

"Ayer lo pensaba, hoy lo confirmo", dijo Servini en declaraciones a Radio Con Vos. Y detalló: "Hoy a las siete y media, ocho, el doctor D'Albora, abogado de uno de los procesados en la causa de la efedrina, me presenta que me tengo que excusar porque tengo mas de 75 años, y a la vez, se presenta en el Consejo de la Magistratura solicitando que me nombren un subrogante en el juzgado, ¿No le llama la atención?".

Servini también apuntó contra el consejero Luis Cabral. "Después me entero de que el doctor Cabral, en el Consejo de la Magistratura, muy conectado con Lorenzetti y muy interesado en la causa que tengo yo del sistema informático, es uno de los que más se mueve para tratar ese tema", afirmó en sus declaraciones radiales. "Necesitan poner a alguien en mi juzgado urgente", aseguró.

La diputada nacional Elisa Carrió hizo una presentación contra Lorenzetti que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, que tiene a su cargo Servini.

En su planteo, Carrió vinculó al presidente de la Corte con el intercambio de cheques entre clubes y cooperativas, a partir de la cual las instituciones deportivas se hacían de cheques diferidos de la Asociación del Fútbol Argentino y los cambiaban en ciertas financieras, con un interés muy alto.

"Tengo la causa del fútbol, en la que 'Lilita' se presenta, sobre una mutual que está en Rafaela (de donde es oriundo el presidente de la Corte), en la que estaría involucrada la familia de Lorenzetti, y él mismo. Esa mutual está desde 2014 en la causa y la Cámara Federal, en la confirmación que hizo, me dice que yo investigue y sé que están queriendo que yo cierre el tema de la mutual. Varias veces me han llamado para que dé vista al fiscal porque están arreglados con el fiscal", acusó.

"Primero fue mi hijo y ahora soy yo, porque tengo una denuncia contra el doctor Lorenzetti y no la cerramos y necesitan cerrarla. Es la denuncia que hizo Carrió", señaló la magistrada a Ámbito Financiero.

Juan Cubría, hijo de la jueza, renunció a su cargo como administrador general del Consejo de la Magistratura a principios de febrero, luego de hacer declaraciones en contra de la Corte Suprema y de aludir a Lorenzetti como representante de una "cultura monárquica" compartida por el máximo tribunal. Servini planteó que su hijo debió dejar su función en el Consejo de la Magistratura "porque no roba".

Luego, en declaraciones a Radio con Vos, la magistrada agregó que no sabe "si me quieren desplazar del Poder Judicial, diría que quieren desplazar a determinadas personas", y agregó que el fallo que se conoció ayer "estaba por salir" en diciembre, pero se postergó hasta que Elena Highton de Nolasco obtuvo un amparo favorable para su reclamo de permanecer como ministra de la Corte Suprema después de los 75 años.

"Me extraña que Lorenzetti se haya prestado a firmar esa resolución, que estaba desde el año pasado para salir", advirtió.

La magistrada señaló que se siente presionada y que esa situación es inédita para ella. "En épocas anteriores, salvo por el Yomagate, no he tenido problemas, y los que tuve han sido en palabras o resoluciones con las que hemos estado de acuerdo, o no. Nadie me ha dicho si tengo que hacer esto, o aquello. Nunca he vivido esta situación", advirtió.

"Hace falta algo que haga que la gente crea en la Justicia, no podemos vivir de aprietes. Basta de aprietes", reclamó Servini, quien dijo que leyó el libro "El señor de la Corte", de Natalia Aguiar, un texto crítico sobre Lorenzetti.

"Yo sabía algunas cosas generales y ella las explica tal cual. La Justicia tiene que cambiar, no podemos seguir así", subrayó.

Servini afirmó que no se irá de su puesto, porque el fallo de la corte presenta vulnerabilidades. "No me voy a dejar vencer tan fácil", advirtió en sus dichos radiales.