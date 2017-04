¿Vas a comprar un teléfono usado? Tené en cuenta todo esto para evitar sorpresas

La venta de teléfonos a través de diversas páginas en Internet es algo un mercado gigante que normalmente permite al usuario obtener buenos precios.



Además, es posible adquirir equipos que no se comercializan oficialmente en Argentina, como es el caso del iPhone, entre otros.



Lo ideal, y esto debe quedar remarcado, es que tales páginas sirvan para establecer el primer contacto entre el vendedor y el comprador, para que ambos luego puedan reunirse para la realización de la operación.



Semanas atrás les comentábamos sobre la existencia de páginas web para poder comparar teléfonos en cuanto a sus especificaciones, algo útil cuando el vendedor remoto ofrece múltiples alternativas. En esta oportunidad tocaremos el tema de lo que hay que revisar a la hora de ver un equipo antes de comprarlo.



Una vez acordado el encuentro para la operación, siempre bajo todas las medidas de seguridad posibles, el comprador debe proceder a revisar minuciosamente el teléfono que desea adquirir.



No sólo el estado estético exterior, sino también el funcionamiento en general de lo más relevante del hardware ya que de esto dependerá la vida útil remanente y la capacidad de ser revendido en el futuro.



Realizar una llamada con tu chip



Si el vendedor afirma que su producto está liberado, lo más correcto es colocar el chip que vaya a utilizarse y realizar una llamada de prueba. Lo ideal es contar con al menos 2 chips de operadoras diferentes para confirmar la liberación.



En caso ser exitosa la llamada, esto determinará que el equipo en cuestión no está “en banda negativa” por denuncia de robo o extravío en ninguna de las operadoras nacionales.



Bloqueos e información



El terminal a recibir debe haber sido sometido a un borrado de toda la información contenida mediante la herramienta “Restablecer a valores de fábrica” (Android) o “Borrar contenido y configuración” y desactivacion de cuenta iCloud (iOS).



No es un detalle menor. Ambos sistemas operativos requieren de cuentas para identificar al usuario propietario, las cuales le permiten total control sobre el dispositivo, incluido el bloqueo remoto con contraseña. En este caso, el borrado mencionado anteriormente remueve las cuentas de usuario y permite la creación de una nueva, o sea, la del nuevo propietario. Además elimina la información existente perteneciente al anterior usuario.





Reiniciado



Una de las buenas prácticas también consiste en apagar el teléfono y encenderlo al menos dos veces. Esto para verificar que la rutina de inicio se realice correctamente sin problemas, algo que garantiza que no hay problemas graves en el sistema operativo durante el arranque.



Verificación de cámaras



Hoy son una de las herramientas más importantes del equipo dado que capturan lo que luego irá a parar a las redes sociales.

Se recomienda tomar algunas fotos con ambas cámaras, trasera y frontal respectivamente. En lo posible utilizar el flash en algunas tomas para ver el funcionamiento del mismo.



La grabación de un videíto corto no solamente demostrará el correcto funcionamiento del sistema y la cámara, sino que también permitirá apreciar si la creación de archivos más grandes tiene algún impacto o falla.



Probar los altavoces



Esto es algo que rara vez suele hacerse y cuando aparecen las sorpresas ya es tarde.



El aparato cuenta con dos altavoces: uno interno para las llamadas y otro más grande para emitir sonido ambiente a más volumen.



El interno debe verificarse mediante una llamada de prueba.



El altavoz externo a menudo se asocia casi exclusivamente a la emisión abierta de sonido de canciones o videos. Pero este hardware es también el encargado de hacer sonar el audio de las llamadas cuando se desea dejar el aparato en la mesada o escritorio para seguir con otra tarea simultáneamente. La prueba se puede hacer con una llamada o bien con una canción o video.



Puerto de auriculares



El auricular es una herramienta que cuenta con los audífonos para escuchar el sonido y un micrófono para hablar durante las llamadas o grabar sonidos.



El testeo de los mismos puede realizarse mediante una llamada.

Verificación de la carga

Esta también suele ser una de las verificaciones que casi nunca se hace y la excusa más utilizada es: “si falla el cargador, me compro otro y listo”.

Si bien es cierto, un cargador no es muy caro que digamos, un problema de carga puede estar relacionado al teléfono y no al cargador.

Es preciso que antes de comprar el teléfono se compruebe que efectivamente la maniobra de carga se realiza con total normalidad.

En muchos casos los teléfonos tienen sus puertos de carga dañados y el arreglo involucra la apertura física de los mismos y el recambio de la pieza correspondiente, esto asociado obviamente a un gasto adicional en el servicio técnico.

Otras verificaciones tiene que ver con las conectividades inalámbricas: Bluetooth, WiFi, GPS, NFC, etc. Las mismas pueden probarse manualmente o bien mediante alguna aplicación descargada de las tiendas de aplicaciones de cada plataforma móvil.