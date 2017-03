Anuncian juegos de PlayStation Plus para abril

Ya casi termina el mes de marzo y Sony publicó la lista completa de los juegos que estarán disponibles en abril sin costo adicional para todos los suscriptores de PlayStation Plus, el servicio de membresía para jugar online de la consola.

• Drawn To Death, PS4

• Lovers in a Dangerous Spacetime, PS4

• Invizimals: The Lost Kingdom, PS3

• Alien Rage – Extended Edition, PS3

• 10 Second Ninja, PS Vita (crossbuy con PS4)

• Curses ‘n Chaos, PS Vita (crossbuy en PS4)