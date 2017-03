Para solucionar una falla, así podés borrar todo el teléfono

Restablecer Valores de Fábrica, Reset to Factory, Factory Reset, Reseteo de Fábrica, Borrado de Seguridad, etc. Estos son algunos de los términos para una operación muy importante.



Los sistemas operativos más importantes, iOS y Android, cuentan desde siempre con una herramienta que permite eliminar absolutamente toda la información de un teléfono o Tablet.



El resultado de ese borrado es un dispositivo libre de datos como si se tratase de uno recién sacado de la caja.



Las razones para ejecutar esta maniobra pueden resumirse prácticamente en dos: dispositivo con fallas o ante una venta/cambio de propietario.



Dispositivo con fallas



El término “fallas” es muy amplio, aunque siempre hace referencia a diversos factores que ralentizan el dispositivo móvil, lo hacen más lento en su funcionamiento pese a tener quizás buenas especificaciones técnicas (procesador, memoria RAM, etc.)



En muchas ocasiones, las fallas son introducidas por la descarga e instalación de aplicaciones de dudosa procedencia. Incluso pueden llegar a afectar la duración de la batería (recalentamientos) y el cese de otras aplicaciones operando correctamente.



Cuando se ha tratado sin éxito por todos los medios de encontrar esa o esas “aplicaciones problema” para eliminarlas, la ley del último recurso indica que lo mejor es hacer un borrado total del dispositivo, es decir, eliminar todo y dejarlo como “de fábrica”.



En este punto es fundamental considerar que SE PERDERÁ absolutamente todo lo que no sea guardado mediante copia de seguridad: fotos, videos, documentos, etc.



Una vez realizado el borrado, el teléfono o tablet iniciará normalmente y el usuario deberá comenzar a configurar los parámetros fundamentales de operación, las cuentas de correo, redes sociales, entre otros.



Recomendación: al restaurar una copia de seguridad sobre el terminal limpio debe tratarse de hacerlo por partes, es decir, seleccionando sólo lo estrictamente necesario. Si se hace un traspaso completo de toda la información se corre el riesgo de llevar nuevamente el problema al dispositivo mediante algún archivo dañado o aplicación.





Ante una venta o cambio de propietario



Llegó la hora de reemplazar el equipo usado y venderlo es una buena forma de reponer algo de lo que costará uno nuevo.



Tal como en el caso anterior, es necesario hacer una copia de seguridad de toda la información contenida en el dispositivo para poder traspasarla al nuevo.



Una vez que el equipo viejo debe ser entregado a un nuevo propietario, sea por venta o regalo, es necesario borrar toda la información contenida. Esta es una buena práctica que debe ser considerada y realizada sin dudar.



¿Por qué? Sencillamente porque en el teléfono o Tablet hay datos personales muy sensibles: fotos, videos, documentos, cuentas de redes sociales, correos electrónicos, etc. Todo esto no puede pasar a otra persona así como así y para impedirlo se debe ejecutar precisamente el borrado mencionado anteriormente.