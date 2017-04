¿Y si las pistas de aterrizaje fueran circulares? El curioso e inteligente diseño holandés

Uno de los mayores problemas a la hora de aterrizar un avión es el viento cruzado, es decir, las ráfagas de aire perpendiculares a la pista, lo que obliga al piloto a tener que realizar maniobras bastante más intensas que en una situación normal.



Con frecuencia, si el viento cruzado es demasiado potente, el capitán de la aeronave intentando descender debe acelerar al máximo y abortar el procedimiento hasta tanto considere que las condiciones de seguridad permitan su realización.



La consecuencia de ese abortaje es una demora en el arribo de los pasajeros, algo que redunda en la demora de la salida nuevamente del avión hacia otro destino, y todo resulta en una pérdida económica importante para la aerolínea.



Para tratar de palear ese y otros inconvenientes, el Centro Aeroespacial de Holanda desarrolló el concepto de “Pista Sin Fin”, el cual se centra en el uso de un trazado circular.



Este tipo de pista no sólo solucionaría el problema del viento sino que también permitiría el despegue y aterrizaje de hasta 3 aeronaves simultáneamente.



"Necesitaremos al menos 20 años para poder ver las pistas", explica el investigador del Centro Aeroespacial de Holanda, Henk Hesselink.



Durante la aproximación con fuertes vientos cruzados, "el avión no tiene que volar recto, sino que debe hacer una maniobra complicada respecto a la pista, que está siempre en una dirección fija", explica Hessenlink.



La solución sería construir pistas de aterrizaje circulares que permitan que el piloto decida cuál punto es más favorable para tomar tierra. Ésta, debería tener un diámetro de 3.500 metros, por lo que su longitud sería de diez kilómetros.



La idea en sí misma no es nueva. Los militares estadounidenses realizaron pruebas con aviones sobre pistas casi circulares de autos en la década del 60.



¿Qué hay de la sensación de los pasajeros a bordo? Al desplazarse por un tramo de la pista circular, los pasajeros experimentarán lo mismo que sucede cuando se produce un giro en vuelo. Al aterrizar, el avión reducirá su velocidad gradualmente debido a la fuerza centrífuga asociada a la rotación.

“Pasajeros y pilotos no sentirán que están en una montaña rusa debido que sólo se usa una pequeña porción de la pista”, comenta Hesselink.



Por otro lado, el experto afirma que se producirá un ahorro de combustible y de reducirá el ruido en la zona circundante, en muchos casos con barrios residenciales.

Más allá de todos los beneficios del sistema de pista sin fin, Hesselink asegura que sólo podrán contar con el mismo los aeropuertos que vayan a ser construidos dado que una remodelación de los actuales involucraría una enorme cantidad de dinero.