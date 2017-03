Sofía Gala: “Si no llego a fin de mes, tengo que echar a dos personas que trabajan en casa”

Las declaraciones que hizo Sofía Gala sobre su situación económica levataron polvareda y un gran revuelo en las redes sociales. Tanto que hasta crearon una página en tono humorístico para ayudar a la hija de Moria. Por esto mismo, la actriz quiso aclarar sus dichos en una entrevista con Intrusos. “Me preguntaron cómo estaba viviendo este momento del país, y yo dije la verdad: que cada vez me alcanza menos la plata, y que tengo que trabajar más para poder pagar mis cuentas, la vida que llevo, y la vida de mis hijos. ¿No está todo mucho más caro? ¿O es sólo en mi barrio?“, lanzó.

“Se sobredimensionó lo que yo no dije. Cuando yo digo que no llego a fin de mes, no estoy diciendo que no tengo para comer. Porque para irme a trabajar, yo tengo dos personas que trabajan en mi casa, y para mí, no llegar a fin de mes es dejar a dos personas sin trabajo“, dijo Sofía, explicando claramente su situación.

“No llegar a fin de mes es no poder pagar el colegio de mis hijos. Y la verdad es que van a una escuela privada porque la educación pública no está en su mejor momento”, continuó en la entrevista en el ciclo de Jorge Rial.

“Tengo una manera de vivir que, en los últimos años, se me hizo más difícil. Yo sé que estoy en una posición acomodada en la que gracias a Dios nunca me va a faltar un plato de comida. Nunca me comparé con gente humilde porque trabajo con ellos y sé lo que les cuesta“, expresó.

Para terminar, Sofía redondeó sus ideas, y se quejó de la violencia que hay en Twitter. “Tengo gente que depende de mí y los aumentos se sienten. No me molestan las críticas. Me cansa la violencia en Twitter. Me dijeron cualquier cosa porque dije que no me alcanza la guita. ¡Es una cosa de locos!”.

Mirá el video.